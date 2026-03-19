Cade Cunningham (Pistons) souffre d’un pneumothorax

C’est la bombe de la journée, et on s’en serait bien passé. Cade Cunningham, sorti au bout de cinq minutes de jeu lors de son dernier match, souffre d’un pneumothorax. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue mais la saison pourrait bien toucher à son terme pour le meneur des Pistons.

L’insider Shams Charania l’a annoncé sur son compte X cet après-midi : « la star des Detroit Pistons, Cade Cunningham, a été diagnostiqué avec un pneumothorax et devrait être absent pendant une longue période, selon des sources d’ESPN ».

C’est le genre de nouvelles qui font froid dans le dos. Alors qu’on attendait énormément des Pistons en Playoffs (actuellement premiers de l’Est), l’absence prolongée de Cade Cunningham, si elle se confirme, pourrait bien changer tout le scénario. Sélectionné au All-Star Game pour la deuxième année consécutive, le first pick de la Draft 2021 tournait à 24,5 points, 9,9 passes et 5,6 rebonds, 1,5 interception et près de 1 contre de moyenne par match cette saison au point de devenir un candidat pour le titre de MVP.

Oulah ! Cade Cunningham souffrirait d’un pneumothorax !?

Le franchise player des Pistons va être absent un bon moment mais on lui souhaite surtout de bien se remettre 🙏 https://t.co/9jbcs7X1lM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2026

Pour les moins à l’aise avec les termes médicaux, un pneumothorax correspond à un affaissement du poumon. Concrètement, c’est de l’air qui s’infiltre autour du poumon et le fait se rétracter, comme un ballon qui se dégonfle. Selon la gravité, cela peut se résorber seul ou nécessiter une intervention pour retirer l’air et aider le poumon à se regonfler. Dans le cas de Cade, cela signifiera sûrement un arrêt prolongé, une reprise progressive et un risque de rechute qui pourrait impacter ses performances et sa carrière.

Selon le site d’Harvard Medical School, un pneumothorax peut prendre jusqu’à plusieurs semaines pour guérir. La nouvelle est donc loin d’être réjouissante et il faudra patienter encore un peu pour connaître l’étendu de la situation et la date d’un potentiel retour de Cunningham sur les parquets.