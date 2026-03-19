NBA Europe : l’EuroLeague finalement prête à fusionner ?

Le basket européen est peut-être à l’aube d’un tournant historique. Le nouveau CEO de l’EuroLeague, Chus Bueno, a confirmé qu’une décision majeure pourrait tomber d’ici fin mars concernant le projet de ligue européenne soutenue par la NBA.

Depuis plusieurs mois, la NBA travaille sur une compétition baptisée NBA Europe. Jusqu’ici mise à l’écart, l’EuroLeague pourrait finalement entrer dans la danse grâce à son nouveau patron Chus Bueno, et ses liens avec les pontes de la Grande Ligue, Adam Silver et Mark Tatum. Une échéance clé est fixée autour du 26-27 mars, date à laquelle la NBA présentera les conclusions de son projet après consultation d’investisseurs.

EuroLeague CEO Chus Bueno believes a collaboration between the NBA and EuroLeague could happen.

“An alliance between the NBA and the EuroLeague is absolutely possible.”

Bueno also revealed that he has already spoken with NBA leadership, including Adam Silver and Mark Tatum,… pic.twitter.com/srKBqbX13K

— SKWEEK (@skweektv) March 4, 2026

Le point central ? La capacité de la NBA à lever environ 5 milliards de dollars. Si cet objectif est atteint, Bueno est clair : une collaboration devient le scénario le plus logique.

“Si la NBA parvient à lever les fonds – 5 milliards de dollars, comme évoqué – ce serait une excellente nouvelle pour le basket. Le basket européen n’a jamais disposé de 5 milliards à investir dans son écosystème. Dans ce cas, il faudra s’asseoir avec eux et se demander : ‘Comment peut-on maximiser cette opportunité ensemble ?’ Avoir deux compétitions majeures fragmenterait le marché et ferait baisser la valeur globale”

Autrement dit, une guerre NBA Europe vs EuroLeague serait perdante pour tout le monde.

Dans ce contexte, l’idée d’une compétition commune prend de l’épaisseur. Un modèle hybride qui réunirait clubs historiques européens et puissance marketing américaine. Mais cela impliquerait des compromis importants entre les différentes partis.

Au fond, ce dossier met en lumière un problème structurel du basket européen. Entre ligues nationales et compétitions continentales, le produit peut paraître fragmenté pour certains et manque de lisibilité… là où la NBA fonctionne comme un bloc unique.

La fin du mois de mars pourrait donc marquer un point de bascule vers une union historique. Une chose est sûre, l’EuroLeague et la NBA travaillent ensemble, et ça c’était pas gagné.

Source texte : Basket News