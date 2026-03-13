NBA Europe : le PSG s’active en coulisses pour obtenir une franchise

Le visage de la NBA Europe continue de se dévoiler petit à petit… et le PSG veut clairement être au centre du jeu. Selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain prépare activement une candidature pour obtenir une franchise dans la future ligue européenne d’Adam Silver.

Alors que le développement de la NBA Europe prend de plus en plus d’ampleur, le PSG semble se rapprocher du but. Pour être plus précis, c’est QSI (Qatar Sports Investments), propriétaire du PSG, qui travaillerait « positivement et activement » à une enchère sur l’acquisition d’une future franchise.

Dans le lot des actionnaires du PSG, on retrouve notamment un certain Kevin Durant. La superstar des Rockets possède en effet une participation minoritaire dans le club de la capital, ce qui pourrait lui donner un rôle (direct ou indirect) dans l’aventure. Pour l’instant, KD reste prudent et parle surtout de rumeurs, mais l’idée de participer au développement du basket en Europe ne lui déplaît clairement pas.

🏀⚽️ Kevin Durant is a minority a stakeholder in PSG. The French club wants to create a basketball franchise to compete in NBA Europe.

“I wouldn’t say I’m involved in the process, but I’ve been hearing a lot about it. I’m ready to talk about it if it presents itself” [1/2] pic.twitter.com/y6qdSJZAmS

— Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 16, 2026

« Je ne dirais pas que je suis impliqué dans le processus. Je suis prêt à en discuter si l’occasion se présente. Pour l’instant, je n’ai pas entendu grand-chose, seulement des rumeurs et des histoires. Mais une fois que le projet commencera vraiment à prendre forme, j’espère pouvoir en faire partie et contribuer à développer le basket partout dans le monde. »

Un projet avec Victor Wembanyama ?

Selon Sports Business Journal, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul à candidater pour obtenir une franchise estampillée NBA Europe dans la capitale. On pense au Paris Basketball ou Levallois.

Comme précisé par L’Equipe, le PSG pourrait s’allier à un club déjà existant, et une piste intéressante serait celle de Nanterre : le club de cœur de Victor Wembanyama, dans lequel le Français vient d’investir. Une fusion ou un partenariat avec Nanterre permettrait de respecter l’accord entre la NBA et la FIBA, qui imposera aux franchises NBA Europe de jouer dans leur championnat domestique.

La NBA ne devrait, cependant, pas résister à l’idée d’exploiter une « grande marque » et on les voit mal ne pas trouver de solution autour du PSG et de QSI. Il y a quelques mois, Adam Silver avait déjà annoncé que, pour lui : « le PSG a le savoir-faire pour gérer un club de basket au plus haut niveau ».

La France pourrait, en revanche, bel et bien accueillir plus d’une franchise sur son territoire car dans le même temps, l’ASVEL de Tony Parker fait également partie des candidats sérieux.

Petit rappel sur ce qu’est la NBA Europe

Dans l’optique de s’exporter encore plus à l’international et maximiser le marché européen, la NBA veut créer une ligue en Europe à l’horizon 2027, avec 12 franchises permanentes qui devront s’acquitter d’un ticket d’entrée estimé entre 500 millions et 1 milliard de dollars (d’où les enchères pour savoir qui sera propriétaire de ces franchises) et 4 places annuelles distribuées à différents clubs issus des compétitions FIBA.

La NBA, la ligue de basket nord-américaine, entend lancer une toute nouvelle compétition à l’horizon 2027 : la NBA Europe. Mais le continent compte déjà deux ligues majeures qui se font concurrence : la Ligue des champions et l’Euroligue. Un projet qui divise les acteurs du… pic.twitter.com/VZdZ1ERu5j

— Brut FR (@brutofficiel) January 10, 2026

La France est donc en bonne position pour avoir une ou deux franchises permanentes (Lyon, Paris), tout comme le Royaume-Uni ou l’Espagne par exemple. Une chose est sûre : la future NBA Europe ne sera pas un petit projet… et ils sont nombreux à vouloir leur part du nouveau gâteau. Date butoir pour le dépôt des dossiers : le 31 mars prochain.