Actuellement en croisade pour dénoncer le manque de constance des arbitres dans leurs coups de sifflet, Jaylen Brown en a remis une couche hier après le match face au Thunder. La star des Celtics vise notamment ceux qui « manipulent le jeu à leur avantage ».

Sans jamais citer le nom de Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown pouvait difficilement faire mieux s’il voulait dénoncer subtilement le MVP de la NBA, certes exceptionnel mais réputé pour sa capacité à (trop ?) chercher les lancers-francs.

Suite à la défaite de Boston à Oklahoma City jeudi, Brown a lâché une longue tirade pour pointer du doigt le flopping en NBA. Morceaux choisis.

« Je ne suis pas quelqu’un qui cherche les fautes. Je ne cherche pas à flopper, mais c’est presque comme si on y était obligé. On félicite les joueurs qui respectent le jeu, mais dans le même temps on favorise ceux qui cherchent à manipuler le jeu à leur avantage. Je trouve que ce n’est pas du basket. Jouons simplement au basket. »

Jaylen est ensuite entré un peu plus dans les détails.

« C’est une chose d’être victime d’une faute, c’en est une autre quand on n’essaie même pas de marquer, qu’on fonce vers le panier et qu’on se jette contre [un défenseur] juste pour faire croire qu’il y a faute. […] Mais bon, c’est comme ça que fonctionne la NBA aujourd’hui. Alors peut-être que je devrais flopper un peu plus. »

Jaylen Brown says « I just don’t foul bait. »

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— First Take (@FirstTake) March 13, 2026

Savoir provoquer les fautes pour obtenir des lancers-francs et utiliser les règles à son avantage, c’est une qualité chez un joueur NBA, qualité qui caractérise la plupart des plus grands scoreurs de l’histoire. Certains (comme SGA) ont même élevé la discipline au rang « d’art », jusqu’à flirter avec les limites de l’éthique sportive. Et c’est bien là que se situe le cœur du débat.

Aux yeux de Jaylen Brown, ces limites ont clairement été franchies dans la NBA actuelle. Shai Gilgeous-Alexander – MVP de la NBA et dans le Top 3 de la Ligue au nombre de lancers tentés au cours des quatre dernières saisons – est souvent perçu comme le joueur symbole du « foul-baiting », mais il n’est évidemment pas le seul à accentuer les contacts pour obtenir des fautes.

Ironie de l’histoire, Brown a tenté plus de lancers-francs (14) que SGA (8) lors du match d’hier soir à OKC.

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