Depuis le Game 4, près de la moitié des billets vendus pour le match de cette nuit auraient été achetés par des habitants de New York ou du New Jersey. Les Knicks pourraient bien jouer cette balle de titre, comme à domicile.

Gagner un titre à l’extérieur a moins de cachet sur le papier. Imaginez les Knicks célébrer la première bague depuis 1973 devant un Madison Square Garden en fusion… ce serait émouvant. Mais s’ils ont l’occasion de le faire dès cette nuit au Frost Bank Center de San Antonio, ils ne s’en priveront certainement pas.

Surtout que l’ambiance pourrait bien être proche de celle de Manhattan. Déjà lors des deux premiers matchs de la série, les fans de New York se faisaient entendre au Texas, mais lors de ce Game 5, ils pourraient bien être encore bien plus nombreux. Selon Tick Pick, près de 50% des derniers tickets auraient été achetés par des résidents de la Big Apple ou du New Jersey.

New York se mobilise totalement derrière les Knicks.

Près de 50% des billets restants pour le Game 5 à San Antonio ont apparemment été achetés par des habitants de New York et du New Jersey.

L’ambiance demain soir… 🍿🔥 pic.twitter.com/0UdgWBUMrz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2026

Pour essayer de contrer ce phénomène, les Spurs auraient mis en place une restriction pour empêcher les fans situés à plus de 250 kms du Frost Bank Center d’acheter des billets pour le Game 5 (via TMZ, sur ticketmaster). Il faut donc habiter au Texas, pas trop loin de San Antonio, pour pouvoir acheter un billet pour cette rencontre… Reste à voir si cette stratégie sera efficace.

La fanbase des Knicks est l’une des plus investies de la Ligue. Ils ont déjà fait énormément de bruit à Philadelphie ou Cleveland. Et il faut croire que la distance ne les effraie pas, surtout que de payer un aller-retour dans le Texas et les billets revient moins cher que d’acheter un billet pour le Madison Square Garden.

Alors ne vous étonnez pas, cette nuit, si vous entendez des « DEUUUUCE » à chaque shoot de Miles McBride. Les Spurs pourraient être seuls contre tous même à la maison : un vrai test mental de plus pour cette jeune équipe.