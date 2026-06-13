Mitch Johnson : « De’Aaron Fox aura la balle dans ses mains à la fin du prochain match »

Pointé du doigt par de nombreux observateurs comme le principal responsable de la débâcle du Game 4, De’Aaron Fox aura des choses à prouver cette nuit dans le Match 5. Et son coach Mitch Johnson compte bien lui offrir les occasions de se racheter !

Contré alors qu’il aurait simplement pu conserver le ballon et jouer la montre, avant de venir doubler sur Jalen Brunson, laissant un boulevard à OG Anunoby pour s’envoler et compléter une remontada historique au quasi buzzer. On ne souhaiterait pas la fin de match de De’Aaron Fox à notre pire ennemi !

Alors depuis ces « incidents », la planète NBA s’interroge. Ne vaudrait-il pas mieux responsabiliser davantage Dylan Harper qui a semblé bien plus tranchant malgré son jeune âge ? Mitch Johnson lui préfère la continuité, confiance totale en son Renard :

« Je regarde pas les réseaux sociaux. J’y ai déjà été viré 212 fois, et Fox y a été transféré 72 fois… Les gens ont leurs avis, moi je m’en préoccupe pas.. De’Aaron Fox aura la balle dans ses mains à la fin du prochain match, demain soir. »

Mitch Johnson pic.twitter.com/kRuH1ypOkI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2026

Le message est clair avant le Game 5, qu’importe le bruit autour de Fox, rien ne changera. L’ancien des Kings a déjà été clutch dans des matchs très importants, et il n’y a pas besoin de remonter très loin pour s’en rendre compte. Il avait notamment été importantissime pour les Texans lors du septième et dernier match face à OKC avec ses 15 points et 5 passes.

Si les Spurs doivent réussir leur comeback, ça passera aussi par lui !

C’est fou.

En décembre 2024, Mike Brown (alors aux Kings) se lâche totalement en conférence de presse sur une action stupide de fin de match de De’Aaron Fox.

Brown a été viré le lendemain.

Puis récupéré par les Knicks.

Et le voilà à une win du titre. pic.twitter.com/lxzCCNEUB3

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