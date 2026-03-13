Dwight Howard annonce « officiellement » sa retraite… et une tournée d’adieu !

Ça y est, nous y sommes, Dwight Howard annonce (enfin) sa retraite. Absent des parquets NBA depuis son dernier passage chez les Lakers en 2022 et déjà introduit au Hall of Fame, « Superman » a décidé de sortir du silence pour annoncer « officiellement » une retraite dont plus personne ne doutait.

C’est dans un long texte sur les réseaux sociaux que Dwight Howard a pris la parole pour annoncer à la Terre entière qu’il prenait la décision de mettre à terme à sa carrière… lui tout seul. Car selon Dwight, ce n’est pas lui qui avait décidé de prendre sa retraite du basket, mais c’est le basket qui l’avait mis à la retraite (excuse nous B2O). Voici un résumé du message :

« Je me suis réveillé aujourd’hui, le 12, en réalisant qu’il était temps pour moi de tourner la page. Je ne suis pas un surhomme : je pleure, je lutte et je ressens les choses comme tout le monde. Malgré les mensonges, la pression médiatique et la haine, j’ai toujours essayé de continuer à sourire à travers la tempête. Aujourd’hui, j’enlève la cape et je prends ma retraite du basketball après 20 ans de carrière professionnelle. Je pensais encore avoir beaucoup à donner, mais il est temps pour moi de me consacrer à ma famille et de transmettre à la prochaine génération. Je sais que certains d’entre vous pensent peut-être que j’avais déjà pris ma retraite, mais non… c’est le game qui m’avait mis à la retraite. Merci à tous les fans qui m’ont soutenu durant ce parcours : sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Et merci aussi à ceux qui ont douté ou essayé de me détruire, car cela m’a rendu plus fort. Cette année, un documentaire racontera toute la vérité sur mon histoire et sur le parcours du petit garçon de College Park, en Géorgie, qui a fréquenté la même école de la maternelle à la terminale, puis est passé directement en NBA. Même si j’ai été exploité par le monde entier, j’ai toujours gardé le sourire. Et comme je n’ai jamais eu de tournée d’adieu, j’ai décidé de créer la mienne : non pas pour que les fans me célèbrent, mais pour les remercier. Désormais, chaque 12 du mois sera le D12 Day, une journée durant laquelle je parcourrai le monde pour faire des actes de gentillesse et redonner le sourire aux gens. »

Woke up today on the 12th of this month and I figured it’s time to move on from Superman! Im no super human… I cry ! I struggle! I feel like everyone else. Through the lies, the media and the hate I still show love and Smile Through The Storm.

But now Im taking off the cape and… pic.twitter.com/SyZQAcAeLq

— Dwight Howard (@DwightHoward) March 12, 2026

Une carrière extraordinaire

On a beau rire de la manière avec laquelle Dwight décide de s’en aller, il n’en reste pas moins important de rappeler quel joueur il était. Drafté #1 en 2004 par le Magic d’Orlando, c’est là-bas qu’il jouera la majorité de sa carrière. Il y remportera trois DPOY (défenseur de l’année) d’affilée en 2009, 2010 et 2011 et ira jusqu’en Finales NBA avec la franchise floridienne en 2009 (défaite face aux Lakers de Kobe Bryant).

DWIGHT HOWARD: DEFENSIVE ANCHOR 💪

🪄 3x #KiaDPOY

🪄 5x All-Defensive Team (4x First Team)

Here’s some of Dwight’s BEST BLOCKS during his Magic tenure 😤❌ pic.twitter.com/NmsjSfv4fG

— NBA (@NBA) March 24, 2025

Maître en la matière lorsqu’il s’agit de rebonds (5 fois meilleur rebondeur de la Ligue entre 2008 et 2013) et de contres (2 fois meilleur contreur NBA en 2009 et 2010), le pivot connaîtra la consécration d’un titre NBA en 2020 avec les Lakers, dans la bulle en tant que role player. Il aura aussi fait partie de Team USA lors du sacre olympique de 2008, à Pékin.

Sa domination dans la raquette l’emmènera également huit fois au All-Star Game entre 2007 et 2014 (et huit fois All-NBA), ainsi que dans des discussions de MVP.

Un vrai showman

Dernière distinction à mettre en avant : Dwight était un sacré showman. Pour preuve, son concours de dunk remporté en 2008 avec sa fameuse cape de Superman. Il semblerait qu’il ne se soit d’ailleurs jamais écarté de cette esprit taquin. On vous invite à aller consulter les photos accompagnant son post X pour vous rendre compte du délire du gars. Est-il premier degré ? Probablement un peu.

Dwight Howard in the 2008 #ATTSlamDunk contest ⭐️ pic.twitter.com/NAR8CwkuFp

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) February 19, 2023

Une chose est certaine, si vous avez kiffé le gars, le joueur… il n’est pas prêt de quitter le paysage basket. Howard a carrément annoncé une « tournée d’adieux » pour « remercier » ses fans. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire !