Huit matchs sont au programme de cette nuit en NBA. Une bataille à distance va se montrer particulièrement intéressante entre les Suns et les Wolves. Pourquoi ? Parce qu’avec une victoire de Phoenix face aux Raptors combinée à une défaite de Minnesota face aux Warriors, les rôles s’inverseraient et les Loups se retrouveraient en dehors du Top 6.

Le programme NBA du soir

0h30 : Pistons – Grizzlies

0h30 : Pacers – Knicks

0h30 : Raptors – Suns

0h30 : Mavericks – Cavaliers

1h : Rockets – Pelicans

3h : Warriors – Wolves

3h : Blazers – Jazz

3h30 : Clippers – Bulls

Les affiches à ne pas rater : Warriors – Wolves et Raptors – Suns

Cette nuit en NBA, une vraie bataille à distance va mettre le feu aux débats. La série noire des Timberwolves (trois défaites de suite) combinée à la dynamique inverse des Suns (quatre victoires consécutives) relance totalement la course au Top 6 de la Conférence Ouest.

Il y a encore quelques jours, le groupe de quatre derrière les Spurs et OKC semblait intouchable. Mais si les coéquipiers d’Anthony Edwards s’inclinent et que Phoenix s’impose, les deux équipes se retrouveraient à égalité parfaite avec 40 victoires pour 27 défaites. Et dans ce cas-là, avantage Suns. En effet, Phoenix possède le tie-breaker grâce à deux victoires face aux Wolves plus tôt dans la saison.

Les Wolves signent un choke MONUMENTAL face aux Suns, c’est pas possible…

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2025

Autant dire que pour Minnesota, c’est un match sous haute tension, d’autant que les Wolves affrontent des Warriors eux aussi dos au mur après trois défaites consécutives. Pour Phoenix, l’opportunité est énorme, mais les hommes de l’Arizona n’auront pas non plus la vie facile puisqu’ils se déplacent chez les Raptors, eux aussi en pleine lutte pour le Top 6 à l’Est. Et comme si ça ne suffisait pas, Phoenix arrive en deuxième soir de back-to-back, après la grosse perf de D-Book hier (43 points).

Peu importe le résultat de cette nuit, rien ne sera encore décidé car les deux franchises se retrouveront mardi prochain pour un duel direct à Minneapolis. Et là, plus d’excuses, ce sera règlement de comptes.

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet avec les Knicks.

et avec les Knicks. Rayan Rupert avec les Grizzlies.

avec les Grizzlies. Sidy Cissoko (Blazers) affrontera le Jazz.

(Blazers) affrontera le Jazz. Rudy Gobert avec les Wolves.

avec les Wolves. Les Clippers de Nicolas Batum face aux Bulls de Guerschon Yabusele.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici