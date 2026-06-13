La fatigue sera-t-elle un facteur pour Victor Wembanyama au Game 5 ?

Beaucoup plus utilisé sur ce run de Playoffs qu’il ne l’a jamais été tout au long de sa jeune carrière, Victor Wembanyama découvre le fait d’enchaîner les gros temps de jeu. 40,3 minutes de moyenne sur ces Finales NBA, de quoi se demander si ça ne pourrait pas impacter les performances de l’Alien.

40,3 minutes de moyenne sur ces Finales NBA 2026 dont une pointe à 44 minutes lors d’un Game 4 perdu. Ce serait léger de dire que Victor Wembanyama joue bien plus qu’à l’accoutumée, lui qui n’avait dépassé la barre des 40 minutes que deux fois en saison régulière. Espérons que Luke Kornet lui chauffe bien la place sur le banc au moins parce qu’il ne lui sert pas à se reposer en tout cas !

Les minutes de Wemby sur ces Finales NBA 2026 :

🔸 Game 1 : 38 minutes

🔸 Game 2 : 40 minutes

🔸 Game 3 : 39 minutes

🔸 Game 4 : 44 minutes

40,3 minutes de moyenne sur la série, alors qu’il n’avait atteint les 40 minutes que… deux fois en saison régulière.

Sa gestion par… pic.twitter.com/vdIvNtKgrD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2026

Avec cette info en tête, plus le fait qu’avant ces Finales NBA les Spurs ont dû s’envoyer six matchs contre les Wolves, puis sept contre le Thunder pendant que New York se la coulait douce avec ses deux sweeps en demi et finale de Conf. Difficile de ne pas se demander si la fatigue ne serait pas en train de jouer un mauvais tour à ce bon vieux (jeune) Wemby. Réponse de l’intéressé :

🎙️ Victor Wembanyama sur la fatigue :

« C’était un facteur (dans le Game 4). Mais c’est les Playoffs, tout le monde est fatigué.

Mais ça ne devrait pas être un facteur pendant les matchs, on a deux jours (de repos) entre les matchs, donc ça ne sera pas un facteur (au Game 5). » https://t.co/9I3hH3y6Pv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2026

Pas d’excuses pour l’Alien. Les Playoffs, c’est la même galère pour tout le monde, et avec deux jours de pause entre les Matchs 4 et 5, Wemby se sent en pleine possession de ses moyens. Il faudra au moins ça pour espérer entamer un comeback historique dans ces Finales NBA 2026.