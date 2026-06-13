Pari NBA : les Spurs prêts à réduire l’écart face aux Knicks ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 13 juin 2026, on garde les bonnes habitudes avec un gros match entre les Spurs et les Knicks en Finales NBA ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Spurs (1,50) – Knicks (2,70)

Le pari du jour

Les Spurs remportent le Game 5 face aux Knicks d’au moins 7 points (2,00) : dos au mur, les Spurs n’ont plus le choix. Ils doivent l’emporter ce soir à la maison pour rester en vie dans ces Finales NBA, et on mise sur l’urgence de la situation pour pronostiquer une victoire convaincante de San Antonio. La bande de Victor Wembanyama a souvent dominé les Knicks sur ces Finales, elle qui a mené pendant 133 minutes sur 192 dans cette série. Dans presque tous les matchs, les Spurs ont su prendre une grosse avance mais ont rarement su la gérer. On pense qu’ils ont appris de leurs erreurs et qu’ils feront donc le boulot dans le Game 5, histoire de ramener la série à New York.

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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).