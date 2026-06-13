Spurs – Knicks, preview du Game 5 : le dernier match de la saison ?

Cette nuit, à 2h30, aura lieu un match qui pourrait bien être le dernier de la saison. Les Spurs reçoivent les Knicks pour le cinquième épisode de ces Finales NBA pleines de rebondissements. Alors, est-ce déjà l’heure du titre pour New York ?

Les Knicks ont infligé un traumatisme aux Spurs lors du quatrième match de ces Finales NBA. Une remontada de 29 points pour s’offrir, dès cette nuit, une première balle de titre. Ce scénario rocambolesque as-t-il été le dernier coup de poignard pour San Antonio ?

Comment les Spurs pourraient se relever de ça ?

C’est trop, trop grave.

Les Knicks viennent de faire un IMMENSE pas vers la bague ! 👐 pic.twitter.com/Uh0NJb4hwV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Une question légitime tant le moral aurait des raisons d’être touché. Mais depuis le début de cette saison, les hommes de Mitch Johnson ont montré qu’il n’y avait pas meilleur qu’eux pour réagir et se relever de situations compliqués. Ils ont été menés par les Wolves, dos au mur face au Thunder et ont trouvé des solutions. Ils n’abandonneront pas, mais ça pourrait bien ne pas être suffisant.

Car les Knicks ont déjà prouvé par deux fois qu’ils savaient gagner au Texas. De plus, ils risquent de se sentir comme à domicile puisque plus de la moitié des billets vendus après le Game 4 auraient été achetés par des gens venant de la Big Apple et ses environs.

New York se mobilise totalement derrière les Knicks.

Près de 50% des billets restants pour le Game 5 à San Antonio ont apparemment été achetés par des habitants de New York et du New Jersey.

L’ambiance demain soir… 🍿🔥 pic.twitter.com/0UdgWBUMrz

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New York est concentré derrière son leader Jalen Brunson. Le meneur de jeu a déclaré en conférence de presse que « le plus important était de se concentrer sur ce qu’on a à faire pour remporter le Game 5. ». Ne pas gagner le titre au Madison Square Garden n’a aucune importance, l’essentiel est cette bague, les héros locaux seront célébrés quelle que soit la manière ou l’endroit du triomphe.

Ce qui peut inspirer les hommes de Mike Brown est la manière dont ils ont réussi à terminer les autres séries de ces Playoffs : 140-89 à Atlanta, 144-114 à Philadelphie et 130-93 à Cleveland. L’objectif ce soir sera le même : mettre la tête de leurs adversaires sous l’eau dès le début de la partie et tuer tout motif d’espoir.

Jusque-là dans ces Finales, San Antonio a toujours mieux commencé les premiers quarts-temps. Ils ont mené au score lors de 133 des 192 minutes disputées. L’objectif sera de réaliser une entame similaire, mais cette fois ne pas s’écrouler.

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Ce samedi soir pourrait bien être un moment d’histoire du basket-ball. En plein week-end, les conditions sont parfaites alors on vous donne rendez-vous tout à l’heure, à 2h30 du matin.