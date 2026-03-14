Le 14 mars 2026 à 06:04 par Hisham Grégoire

Huit matchs cette nuit en NBA. Anthony Edwards et les Wolves se sont occupés de Warriors décimés, Kevin Durant répond toujours présent dans le clutch et nouveau carton offensif à Toronto, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Grizzlies : 126-110 (stats)

– Grizzlies : 126-110 (stats) Pacers – Knicks : 92-101 (stats)

: 92-101 (stats) Raptors – Suns : 122-115 (stats)

– Suns : 122-115 (stats) Mavericks – Cavaliers : 105-138 (stats)

: 105-138 (stats) Rockets – Pelicans : 107-105 (stats)

– Pelicans : 107-105 (stats) Warriors – Wolves : 117-127 (stats)

: 117-127 (stats) Blazers – Jazz : 124-114 (stats)

– Jazz : 124-114 (stats) Clippers – Bulls : 119-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

En back to back, les Pistons gèrent les Grizzlies sans forcer. Jalen Duren s’est régalé dans la raquette (30 points, 13 rebonds)

Les Pacers ont joué les poils à gratter face à leurs meilleurs ennemis. Jalen Brunson a porté les Knicks (23 de ses 29 points en premiere mi-temps), et Mitchell Robinson s’est illustré avec un record en carrière au rebond (22).

Dans une rencontre très disputée, les Raptors s’en sortent à domicile face aux Suns. Devin Booker (31 points) et Jalen Green (34 points, 5 rebonds, 4 passes) auront tout essayé, Brandon Ingram (36 points, 7 rebonds) a tenu la baraque.

Les Cavs ne sont pas venus dans le Texas pour rigoler, 33 points d’écarts, merci au revoir.

Les Pelicans ont failli jouer les trouble-fêtes face aux Rockets, mais heureusement pour les Texans, Kevin Durant existe.

Avec notamment un gros 2e quart-temps (38-20), les Wolves s’imposent dans la Bay Area. Anthony Edwards s’est régale en ajoutant 42 points à l’addition.

Les Blazers s’imposent à domicile face au Jazz, Donovan Clingan a encore sorti un gros match (21 points, 15 rebonds et 6 contres).

Les Clippers se défont logiquement des Bulls grâce à notamment 28 points de Kawhi Leonard ainsi que 26 points en sortie de banc de Ben Mathurin.

Le highlight de la nuit :

KD. CLUTCH.

Kevin Durant’s 12th career game-winner ties Carmelo Anthony for the most since KD entered the league 🤯 https://t.co/VhEzLkvPBe pic.twitter.com/xPJoevCv4G

— NBA (@NBA) March 14, 2026

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :