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Résumé NBA de la nuit : Anthony Edwards (42 points) domine les Warriors

Le 14 mars 2026 à 06:04 par Hisham Grégoire

Anthony Edwards Timberwolves 1 mai 2025
Source image : YouTube

Huit matchs cette nuit en NBA. Anthony Edwards et les Wolves se sont occupés de Warriors décimés, Kevin Durant répond toujours présent dans le clutch et nouveau carton offensif à Toronto, on vous résume tout !

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Grizzlies : 126-110 (stats)
  • Pacers – Knicks : 92-101 (stats)
  • Raptors – Suns : 122-115 (stats)
  • Mavericks – Cavaliers : 105-138 (stats)
  • Rockets – Pelicans : 107-105 (stats)
  • Warriors – Wolves : 117-127 (stats)
  • Blazers – Jazz : 124-114 (stats)
  • Clippers – Bulls : 119-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • En back to back, les Pistons gèrent les Grizzlies sans forcer. Jalen Duren s’est régalé dans la raquette (30 points, 13 rebonds)
  • Les Pacers ont joué les poils à gratter face à leurs meilleurs ennemis. Jalen Brunson a porté les Knicks (23 de ses 29 points en premiere mi-temps), et Mitchell Robinson s’est illustré avec un record en carrière au rebond (22).
  • Dans une rencontre très disputée, les Raptors s’en sortent à domicile face aux Suns. Devin Booker (31 points) et Jalen Green (34 points, 5 rebonds, 4 passes) auront tout essayé, Brandon Ingram (36 points, 7 rebonds) a tenu la baraque.
  • Les  Cavs ne sont pas venus dans le Texas pour rigoler, 33 points d’écarts, merci au revoir.
  • Les Pelicans ont failli jouer les trouble-fêtes face aux Rockets, mais heureusement pour les Texans, Kevin Durant existe.
  • Avec notamment un gros 2e quart-temps (38-20), les Wolves s’imposent dans la Bay Area. Anthony Edwards s’est régale en ajoutant 42 points à l’addition.
  • Les Blazers s’imposent à domicile face au Jazz, Donovan Clingan a encore sorti un gros match (21 points, 15 rebonds et 6 contres).
  • Les Clippers se défont logiquement des Bulls  grâce à notamment 28 points de Kawhi Leonard ainsi que 26 points en sortie de banc de Ben Mathurin.

Le highlight de la nuit :

KD. CLUTCH.

Kevin Durant’s 12th career game-winner ties Carmelo Anthony for the most since KD entered the league 🤯 https://t.co/VhEzLkvPBe pic.twitter.com/xPJoevCv4G

— NBA (@NBA) March 14, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

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Le programme de ce soir :

  • 18h : Sixers – Nets
  • 20h : Hawks – Bucks
  • 20h30 : Spurs – Hornets
  • 23h : Celtics – Wizards
  • 1h : Heat – Magic
  • 1h30 : Lakers – Nuggets
  • 3h30 : Clippers – Kings
Tags : Résumé de la nuit en NBA
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