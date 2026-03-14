TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA🇫🇷Français

La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Rudy Gobert et Sidy Cissoko

Le 14 mars 2026 à 06:18 par Hisham Grégoire

Rudy Gobert Alexandre Sarr 5 janvier 2025
Source image : Youtube

Cette nuit n’était pas la plus clinquante pour nos Frenchies mais cela n’a pas empêché certains d’entre eux de s’illustrer. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Grizzlies : 126-110 (stats)
  • Pacers – Knicks : 92-101 (stats)
  • Raptors – Suns : 122-115 (stats)
  • Mavericks – Cavaliers : 105-138 (stats)
  • Rockets – Pelicans : 107-105 (stats)
  • Warriors – Wolves : 117-127 (stats)
  • Blazers – Jazz : 124-114 (stats)
  • Clippers – Bulls : 119-108 (stats)

Mohamed Diawara

Nuit compliquée pour Mo qui termine à 4 points et 5 rebonds, mais surtout avec une adresse capricieuse (22% au tir).

Pacôme Dadiet

3 points, 1 rebond et 1 contre en 6 minutes pour Pac’ !

Rudy Gobert

17 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, Gobzilla a marché sur la Baie de San Francisco !

Sidy Cissoko

En sortie de banc, Sidy Cissoko a su se montrer efficace : 14 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception en 17 minutes.

Guerschon Yabusele

Idem pour le Dancing Bear qui termine à 11 points et 2 rebonds en 19 minutes.

Nicolas Batum

De son côté, Nico Batum a profité de la victoire des Clippers en ajoutant 3 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre en 16 minutes !

Le programme de ce soir :

  • 18h : Sixers – Nets (Nolan Traoré)
  • 20h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Bucks (Ousmane Dieng)
  • 20h30 : Spurs (Victor Wembanyama) – Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün)
  • 23h : Celtics – Wizards (Bilal Coulibaly et Alex Sarr)
  • 1h : Heat – Magic (Noah Penda)
  • 1h30 : Lakers – Nuggets
  • 3h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Kings (Maxime Raynaud)
Tags : La nuit des français en NBA, Les Français en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023