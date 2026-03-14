La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Rudy Gobert et Sidy Cissoko
Le 14 mars 2026 à 06:18 par Hisham Grégoire
Cette nuit n’était pas la plus clinquante pour nos Frenchies mais cela n’a pas empêché certains d’entre eux de s’illustrer. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Grizzlies : 126-110 (stats)
- Pacers – Knicks : 92-101 (stats)
- Raptors – Suns : 122-115 (stats)
- Mavericks – Cavaliers : 105-138 (stats)
- Rockets – Pelicans : 107-105 (stats)
- Warriors – Wolves : 117-127 (stats)
- Blazers – Jazz : 124-114 (stats)
- Clippers – Bulls : 119-108 (stats)
Mohamed Diawara
Nuit compliquée pour Mo qui termine à 4 points et 5 rebonds, mais surtout avec une adresse capricieuse (22% au tir).
Pacôme Dadiet
3 points, 1 rebond et 1 contre en 6 minutes pour Pac’ !
Rudy Gobert
17 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, Gobzilla a marché sur la Baie de San Francisco !
Sidy Cissoko
En sortie de banc, Sidy Cissoko a su se montrer efficace : 14 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception en 17 minutes.
Guerschon Yabusele
Idem pour le Dancing Bear qui termine à 11 points et 2 rebonds en 19 minutes.
Nicolas Batum
De son côté, Nico Batum a profité de la victoire des Clippers en ajoutant 3 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre en 16 minutes !
Le programme de ce soir :
- 18h : Sixers – Nets (Nolan Traoré)
- 20h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Bucks (Ousmane Dieng)
- 20h30 : Spurs (Victor Wembanyama) – Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün)
- 23h : Celtics – Wizards (Bilal Coulibaly et Alex Sarr)
- 1h : Heat – Magic (Noah Penda)
- 1h30 : Lakers – Nuggets
- 3h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Kings (Maxime Raynaud)