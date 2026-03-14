La nuit des Français en NBA : belles sorties pour Rudy Gobert et Sidy Cissoko

Le 14 mars 2026 à 06:18 par Hisham Grégoire

Cette nuit n’était pas la plus clinquante pour nos Frenchies mais cela n’a pas empêché certains d’entre eux de s’illustrer. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Grizzlies : 126-110 (stats)

– Grizzlies : 126-110 (stats) Pacers – Knicks : 92-101 (stats)

: 92-101 (stats) Raptors – Suns : 122-115 (stats)

– Suns : 122-115 (stats) Mavericks – Cavaliers : 105-138 (stats)

: 105-138 (stats) Rockets – Pelicans : 107-105 (stats)

– Pelicans : 107-105 (stats) Warriors – Wolves : 117-127 (stats)

: 117-127 (stats) Blazers – Jazz : 124-114 (stats)

– Jazz : 124-114 (stats) Clippers – Bulls : 119-108 (stats)

Mohamed Diawara

Nuit compliquée pour Mo qui termine à 4 points et 5 rebonds, mais surtout avec une adresse capricieuse (22% au tir).

Pacôme Dadiet

3 points, 1 rebond et 1 contre en 6 minutes pour Pac’ !

Rudy Gobert

17 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, Gobzilla a marché sur la Baie de San Francisco !

Sidy Cissoko

En sortie de banc, Sidy Cissoko a su se montrer efficace : 14 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception en 17 minutes.

Guerschon Yabusele

Idem pour le Dancing Bear qui termine à 11 points et 2 rebonds en 19 minutes.

Nicolas Batum

De son côté, Nico Batum a profité de la victoire des Clippers en ajoutant 3 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre en 16 minutes !

Le programme de ce soir :