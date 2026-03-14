Sept rencontres sont au programme cette nuit en NBA dont quatre d’entre elles à heure Européenne ! Les Spurs de Victor Wembanyama ont une revanche à prendre sur les Hornets de Moussa Diabaté, qui s’étaient imposés lors de leur dernière rencontre. Sortez le popcorn !

Le programme NBA du soir

18h : Sixers – Nets

20h : Hawks – Bucks

20h30 : Spurs – Hornets

23h : Celtics – Wizards

1h : Heat – Magic

1h30 : Lakers – Nuggets

3h30 : Clippers – Kings

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Hornets

Qui aurait dit que cette affiche serait sexy il y a six mois ? Eh bien pourtant on sera devant ce soir. Les Spurs et les Hornets font partie des équipes en grande forme en ce moment, et nous avaient déjà offert un beau duel en janvier dernier.

Victor Wembanyama avait passé une sale soirée face à un Moussa Diabaté déchaîné qui avait su défendre l’Alien à merveille. S’il est en tenue ce soir (incertain suite à une douleur à la cheville), Wemby aura sans doute, comme à son habitude, envie d’envoyer un message, notamment dans une rencontre à horaire Européenne.

Sortez les chips, le popcorn, ce que vous voulez finalement, mais soyez présents ce soir pour un beau duel entre le plus Français des élans et le plus humain des Aliens !

Tip-Off 20h30 !

Stars coming off MONSTER nights battle on ABC… and a trio of East win streaks are at stake!

🔥 Hawks have won 8 straight

🔥 Heat (7 straight) vs. Magic (6 straight)

🔥 Luka Dončić: 51 points last game

🔥 Jamal Murray: 39 (30 in 2nd half)

🔥 Nikola Jokić: 31, 20 and 12

Use… pic.twitter.com/qHYBfEyvzu

— NBA (@NBA) March 14, 2026

Les Français en lice

Nolan Traoré défie des Sixers décimés par les blessures.

Retrouvailles entre Zaccharie Risacher et Ousmane Dieng.

Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur Moussa Diabaté et Tidjane Salaün.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr affrontent Jayson Tatum

Noah Penda dans le derby Floridien

Nicolas Batum défie Maxime Raynaud

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici