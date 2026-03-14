Les matchs à heure française disputés par Victor Wembanyama cette saison ont souvent été un poil décevants… pas celui-ci. Le pivot des San Antonio Spurs a été monstrueux face aux Charlotte Hornets avec 32 points, 12 rebonds et 8 passes décisives.

La dernière fois que les San Antonio Spurs avaient joué face aux Charlotte Hornets à heure française, le 31 janvier dernier, les Éperons s’étaient pris les pieds dans le tapis. Victor Wembanyama avait été superbement défendu par Moussa Diabaté, vainqueur surprise de la match-up.

Ce soir, l’histoire a été bien différente. L’Alien est apparu en superbe forme quelques jours après son forfait face aux Nuggets pour cause de cheville douloureuse. En attaque déjà, il a fait l’étalage de tout son talent entre finitions près du cercle, mi-distances en pagaille et quelques précieux 3-points. Il a terminé la rencontre avec 32 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions à 13/23 au tir dont 5/9 de loin et 1/2 aux lancers.

Victor Wembanyama avait un mauvais souvenir des Hornets cette saison… il s’est vengé :

🔹32 points (13/23 au tir)

🔹12 rebonds

🔹8 passes

🔹3 contres

🔹2 interceptions

17e victoire sur les 19 derniers matchs pour les Spurs ! pic.twitter.com/sKkWNFsNBh

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Mais son impact en défense a peut-être encore été plus impressionnant. Dès le début de match, en contrant deux tirs de Moussa Diabaté puis un de Coby White, Victor Wembanyama a envoyé un message à l’attaque des Hornets : la raquette lui appartient.

8 points et 2 contres en 4 minutes ! 👽pic.twitter.com/grogERshEw

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L’impact de Victor Wembanyama dans cette première mi-temps est exceptionnelle.

Depuis quelques minutes (et notamment ce contre), les Hornets n’osent plus attaquer le cercle.pic.twitter.com/dTqBYvfvOv

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Message qui est presque trop bien passé tant Charlotte a parfois eu peur de se rapprocher du cercle adverse. Dans ces conditions, difficile de contester la victoire aux Texans.

Crainte : éprouver un sentiment d’inquiétude à l’égard de quelqu’un qui paraît constituer une source de danger. pic.twitter.com/Nn8WuzM6US

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Les Spurs se sont donc imposés (115-102) avec de belles performances, également, de Stephon Castle ou encore Luke Kornet ! 17e victoire sur les 20 derniers matchs !