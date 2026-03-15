Nuit pleine de rebondissements en NBA : alors que Victor Wembanyama avait dévoré les Hornets en début de soirée, le Magic a remporté un match serré contre son voisin de Miami, avant que Luka Doncic n’enfile le costume de héros contre Denver. Ah oui, on oubliait, les Kings ont gagné un match.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Nets : 104-97 (stats)

– Nets : 104-97 (stats) Hawks – Bucks : 122-99 (stats)

– Bucks : 122-99 (stats) Spurs – Hornets : 115-102 (stats)

– Hornets : 115-102 (stats) Celtics – Wizards : 111-100 (stats)

– Wizards : 111-100 (stats) Heat – Magic : 117-121 (stats)

: 117-121 (stats) Lakers – Nuggets : 127-125 (stats)

– Nuggets : 127-125 (stats) Clippers – Kings : 109-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Sixers se sont fait peur dans le quatrième quart-temps. Mais Quentin Grimes a assuré l’essentiel avec ses 28 points.

Neuvième victoire consécutive pour les Atlanta Hawks. Nouveau triple-double pour Jalen Johnson et 30 points de C.J. McCollum.

Les Spurs sont intouchables et se sont vengés des Hornets. 32 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions pour Victor Wembanyama !

Sans surprise, Boston tape Washington. Le score est honorable pour les Wizards mais sachez qu’il y avait +30 dans le troisième quart. Jayson Tatum a joué 32 minutes pour 20 points et 14 rebonds. Neemias Queta (24 points, 10 rebonds) s’est lui bien amusé, comme tous les pivots face aux Wizards.

Orlando remporte le derby floridien à Miami, et confirme son statut de bête noire du Heat : cinq victoires en cinq matchs. Le duo Paolo Banchero – Desmond Bane (48 points) a fait mal, notamment dans le premier quart-temps.

Les Lakers battent les Nuggets dans les dernières secondes, grâce à un game-winner de Luka Doncic (30 points, 11 rebonds, 13 passes). Austin Reaves a ajouté 32 points pour aider Los Angeles à enchaîner une cinquième victoire et prendre place sur le podium de l’Ouest. Jamal Murray (5 points à 1/14) est passé complètement au travers.

Grosse surprise avec la victoire des Kings face aux Clippers. Russell Westbrook a lâché un triple-double (12-12-10), DeMar DeRozan a mis 27 points et Max Raynaud en a ajouté 23. Kawhi Leonard a planté 31 pions avant de se blesser à la cheville.

Le highlight de la nuit :

Il n’y a RIEN à faire ! 😭pic.twitter.com/Ou8u6hf53H https://t.co/7GgYX76qh1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2026

LUKA DONCIC ACHÈVE LES NUGGETS EN OVERTIME 🔥🔪😱pic.twitter.com/OhiWu8pVnE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026

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Le programme de ce soir :