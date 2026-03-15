C’est l’heure du traditionnel point bleu-blanc-rouge après une nouvelle nuit de NBA. En vedette ? Victor Wembanyama évidemment, mais aussi son pote Maxime Raynaud !

Les résultats de la nuit :

Sixers – Nets : 104-97 (stats)

– Nets : 104-97 (stats) Hawks – Bucks : 122-99 (stats)

– Bucks : 122-99 (stats) Spurs – Hornets : 115-102 (stats)

– Hornets : 115-102 (stats) Celtics – Wizards : 111-100 (stats)

– Wizards : 111-100 (stats) Heat – Magic : 117-121 (stats)

: 117-121 (stats) Lakers – Nuggets : 127-125 (stats)

– Nuggets : 127-125 (stats) Clippers – Kings : 109-118 (stats)

Nolan Traoré

À l’image des autres titulaires des Brooklyn Nets, le meneur de jeu a vécu une soirée très compliquée. Le match étant à midi, son adresse semblait restée au lit. 6 points, 3 passes décisives et 1 rebond à 2/10 au tir dont 2/6 de loin.

Zaccharie Risacher

L’ailier Français a encore été un petit peu maladroit, mais a eu de l’impact lors de ses 20 minutes sur le parquet. 7 points, 6 rebonds et 2 passes décisives à 2/7 au tir dont 1/4 de loin et 2/2 sur la ligne des lancers-francs.

Victor Wembanyama

Le pivot des San Antonio Spurs avait une revanche à prendre face aux Hornets. Mission réussie. 32 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions à 13/23 au tir dont 5/9 de loin et 1/2 aux lancers. Un monstre.

Il n’y a RIEN à faire ! 😭pic.twitter.com/Ou8u6hf53H https://t.co/7GgYX76qh1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2026

Moussa Diabaté

Son adversaire direct a évidemment eu plus de mal en se faisant contrer deux fois dès les deux premières minutes de jeu. 4 points, 5 rebonds et 3 passes décisives à 2/7 au tir. Difficile de rivaliser avec l’Alien cette nuit…

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

Soirée très compliquée pour Alex Sarr à Boston : 4 points et 5 rebonds à 1/9 au tir en 22 minutes. C’était mieux pour Bilal Coulibaly (récemment auteur de son record en carrière), avec 12 points en 24 minutes.

Noah Penda

Noah Penda a participé au succès d’Orlando lors du derby de Floride à Miami : 7 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 20 minutes.

Maxime Raynaud

23 points à 11/12 au tir pour Maxime Raynaud, dans la victoire surprise des Kings face aux Clippers. Une perf’ offensive presque parfaite !

Killian Hayes

Toujours chez les Kings, Killian Hayes a joué 7 minutes pour 2 points, 3 rebonds, 2 passes et 3 pertes de balle.

Le programme de ce soir :