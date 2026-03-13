Bilal Coulibaly signe son record en carrière : 29 points face au Magic !

Une soirée spéciale pour Bilal Coulibaly face au Magic : le jeune ailier tricolore a battu son record de points en carrière, avec 29 unités. Un match perdu en prolongation par Washington (131-136) qui doit donner de la confiance au Français sur le plan individuel.

Quelle soirée pour Bilal Coulibaly ! Une belle orgie offensive, plutôt propre au tir (9/21, 5/11 du parking, 6/6 aux lancers) face au Magic. Surtout, on a retrouvé les Wizards collectivement, deux jours après la très gênante prestation de la franchise face au Heat d’un Bam Adebayo historique.

🇫🇷 BILAL COULIBALY VS. MAGIC :

🔹29 POINTS (record en carrière !)

🔹5 rebonds, 5 passes, 1 steal, 1 contre

🔹9/21 au tir, 5/11 à 3-points, 6/6 LF

Rencontre remarquable pour Bilal, qui signe notamment un énorme tir pour forcer l’overtime entre Wizards et Magic.

Défaite au… pic.twitter.com/UgTAIqQbVE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2026

Bilal Coulibaly a été constant au fil du match, et surtout très clutch à la fin avec les cinq derniers points des Wizards dans le 4e quart-temps. Notamment le tir à 3-points pour forcer la prolongation. Une très belle rencontre qui peut lui permettre de prendre confiance, après une saison parsemée de blessures qui l’a privé de constance.

A BTS LOOK AT THE BUCKET 👀 https://t.co/vyeVbis0JF pic.twitter.com/iRC0gaKqc6

— Washington Wizards (@WashWizards) March 13, 2026

À l’aube d’un exercice 2026-27 où Washington jouera gros, avec Trae Young et Anthony Davis, Coulibaly doit continuer à rappeler que sa place dans le cinq majeur n’est pas une question mais quelque chose de naturel. Alexandre Sarr a lui aussi, malgré la défaite, montré des choses intéressantes : 16 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 5 contres à 6/12 au tir. Le Magic, plus solide et mieux armé en prolongation (notamment le cinq majeur, avec tout le monde à plus de 18 points), s’impose néanmoins à domicile.