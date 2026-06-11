SPURS – KNICKS : UN GAME 4 LÉGENDAIRE !!! – Apéro TrashTalk

C’est la tradition pour ces Finales : à chaque banger match son debrief en vidéo, et ce matin il y a des TAS de choses à raconter. Le choke monumental des Spurs, le shoot invraisemblable d’OG Anunoby, fallait qu’on en parle !

Les Knicks mènent 3-1 et il fallait le voir venir, lorsque les Spurs menaient de quasiment 30 points à la mi-temps de ce Game 4. La résilience new-yorkaise a ensuite fait son effet, l’inexpérience des Spurs a parlé, et OG Anunoby s’est chargé d’entrer dans les cauchemars texans avec une double action décisive dans les dernières secondes d’un match absolument fou. Vous avez raté ce Game 4 d’anthologie ? 1) On est bien navré pour vous et 2) voici donc la session de rattrapage made in TrashTalk. Moteur, action, ça tourne.