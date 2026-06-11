Victor Wembanyama, le rendez-vous manqué

Victor Wembanyama et les Spurs comptaient 29 points d’avance face aux Knicks dans le Game 4 des Finales NBA. Et puis tout le monde s’est écroulé, Wemby inclus. Alors qu’il pouvait aider les Spurs à égaliser à 2-2 et ainsi se rapprocher du titre suprême, l’Alien a participé à la chute historique de son équipe, désormais au bord du gouffre.

Quand Victor Wembanyama a chambré Mitchell Robinson à la fin du premier quart-temps, lui disant explicitement « Je suis dans ta tête » avec 17 points d’avance pour San Antonio, rien ne semblait pouvoir arriver aux Spurs.

Trois quart-temps plus tard, c’est comme si le ciel était tombé sur la tête de Wemby.

Wemby’s worst nightmare 😳 pic.twitter.com/WqvYGoECQy

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2026

Le game-winner déjà légendaire d’OG Anunoby a ponctué un choke all-time de la part des Spurs. Un choke que même Victor Wembanyama n’a pas réussi à éviter. Pire, il y a contribué.

On pense, évidemment, à ses deux lancers-francs manqués à moins de deux minutes de la fin. Juste après avoir pris un missile sur la tronche par Jalen Brunson, Wemby avait l’opportunité de redonner trois points d’avance à son équipe sur la ligne, avec des tonnes de sifflets provenant des travées du Madison Square Garden.

Le premier ? Trop long.

Le second ? Trop court.

Deux ratés terribles, et Victor Wembanyama n’aura même pas l’opportunité de se rattraper. Il ne sera qu’un témoin privilégié de l’une des fins de matchs les plus folles et cruelles de l’histoire.

Victor Wembanyama really missed both free throws. pic.twitter.com/n46urNyWJY

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 11, 2026

Aussi terrible qu’est cette séquence pour Wemby, ce n’est pas là-dessus que les Spurs perdent le match. Car San Antonio n’aurait jamais dû se retrouver dans un money-time étouffant après avoir compté quasiment 30 points d’avance. Les Spurs ont perdu le match en même temps qu’ils ont perdu les pédales en attaque après la pause. Ils ont sombré collectivement, et il n’y en avait pas un pour rattraper l’autre. Mais c’est justement au milieu de ce naufrage qu’on pouvait en attendre plus de Wembanyama.

Les déclas de Wemby après le Game 4 : « Ça fait mal »

La maturité, le leadership, la capacité à faire abstraction de tout ce qui l’entoure pour jouer son meilleur basket sont autant de caractéristiques qui font de Victor un phénomène à part, en plus de son talent et ses capacités physiques hors normes. Oui, il n’a que 22 ans, oui il n’évolue que dans sa troisième saison NBA, et oui il dispute seulement ses premiers Playoffs. Mais il a mis la barre tellement haut que les attentes se sont démultipliées. Et cette nuit, cette barre est tombée.

En plus d’avoir manqué ses lancers-francs, Victor Wembanyama a raté 10 de ses 12 derniers shoots dans le Game 4. Ses stats sur l’ensemble de la deuxième mi-temps ? 8 points à 3/14 au tir, et un déficit de 27 points quand il était sur le terrain.

Les chiffres piquent fort et symbolisent le manque d’impact de Wemby pendant que les Knicks grignotaient leur retard. Offensivement, il s’est éteint, ne pesant plus sur la défense des Knicks et ne mettant pas assez de pression sur cette dernière. Dans sa propre moitié de terrain, il y a eu plusieurs possessions où Victor avait un temps de retard face au spacing et mouvement de balle adverse. Physiquement, mentalement, l’Alien n’a cette fois-ci pas su tenir la distance.

Victor Wembanyama before this moment telling Mitchell Robinson he’s in his head (including flagrant FT’s):

13 point 5-of-7 FG

3 rebounds 2-of-2 FT

Wemby after the moment:

11 points 4-of-18 FG

10 rebounds 2-of-5 FTpic.twitter.com/UEDKRyYhuo

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 11, 2026

Certains parleront de fatigue, Wembanyama jouant 44 minutes cette nuit (deuxième plus gros total de la saison) après une campagne de Playoffs déjà éreintante. D’autres diront que l’inexpérience a fini par rattraper Wemby et les Spurs. Et puis il y a ceux qui pointent du doigt le coach Mitch Johnson pour avoir laissé son équipe enchaîner les briques de loin, Victor n’étant que trop rarement servi (et en position) à l’intérieur alors que les Knicks étaient dans la pénalité avec sept minutes à jouer.

Au final, les raisons du fiasco sont multiples, mais la réalité est la même pour tout le monde : Victor Wembanyama et les Spurs sont menés 3-1 et ne sont plus qu’à une défaite de perdre ces Finales.

« Il n’y a pas de mode d’emploi (pour rebondir après une telle défaite). Je sais pas s’il faut la digérer. Il faut ressentir la douleur, le dégoût. Et je pense que ça s’apprend pas. Soit on a ce qu’il faut, soit on l’a pas. » – Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a connu une fin de match difficile au Game 1. Il y a eu sa terrible perte de balle et ses shoots ratés dans le money-time du Game 2. Et puis cette nuit, ce craquage collectif auquel il a participé.

Des expériences forcément très douloureuses, qui devront lui servir pour mieux réussir ses prochains rendez-vous sur la grande scène.

À l’image de son équipe, Victor Wembanyama s’est éteint en 2e mi-temps.

Il n’a pas su prendre le rôle de patron et redonner calme et confiance aux Spurs.

Surtout, il a manqué des lancers-francs absolument cruciaux en fin de rencontre.

Le 🇫🇷 risque de s’en vouloir longtemps… pic.twitter.com/mx4IBlSsPp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

À lire également :