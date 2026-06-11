Victor Wembanyama à une faute flagrante de la suspension

Victor Wembanyama, à l’image de tout San Antonio, a vécu un match hybride. Une première mi-temps de folie, avant de sombrer petit à petit en deuxième. Et dans cette deuxième période historique (dans le mauvais sens du terme), une action pourrait coûter cher aux Spurs : Wemby a reçu une faute flagrante (alors que les siens menaient de 29 points), sa deuxième de ces Playoffs… ce qui signifie qu’à la prochaine flagrante, Wemby devra s’asseoir pour un match.

Eh oui, c’est la règle en NBA… À l’instar des 16 fautes techniques en saison régulière qui équivalent à un match de suspension, les fautes flagrantes s’accumulent aussi en Playoffs et peuvent amener jusqu’à une suspension selon un barème de points qui est le suivant : Flagrante 1 = 1 point, Flagrante 2 = 2 points, et si un joueur arrive à 4 points durant la campagne de Playoffs, alors il est suspendu pour le match suivant.

Autrement dit, Victor en est désormais à 3 points cumulés sur ces Playoffs. En cause, une Flagrante 2 reçue en demi-finale de conférence après un coup de coude sur Naz Reid, synonyme d’exclusion immédiate, puis une Flagrante 1 cette nuit pour un nouveau coup de coude, cette fois sur Karl-Anthony Towns. Résultat : à la prochaine faute flagrante, qu’elle soit de niveau 1 ou 2, le Français sera automatiquement suspendu pour un match.

Attention : si Wemby écope d’une autre faute flagrante sur ces Playoffs, il sera suspendu pour un match ! 🚨 https://t.co/rAHLb0w5JP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

L’Alien devra donc faire encore plus attention à ses grands segments et au contrôle de ses émotions pour ne pas recevoir de nouvelle sanction et louper un éventuel Game 6 (ou 7). Encore faudrait-il que les Spurs remportent le Game 5 samedi… mais ça, rien n’est moins sûr.