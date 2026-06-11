Le 11 juin 2026 à 09:03 par Clément Hénot

Ce Game 4 des Finales restera dans les mémoires pendant un certain temps. La planète basket a vécu un scénario de dingue et n’a pas manqué de le faire savoir sur Twitter. Découvrez les meilleurs tweets après cette rencontre de folie entre Knicks et Spurs.

wow 🤯🔥

— Ja Morant (@JaMorant) June 11, 2026

OG ANUNOBY A BAD MF!!!!!!!

— Dejounte Murray (@DejounteMurray) June 11, 2026

« OG Anunoby est trop fort ! » (version censurée)

OG Anunoby is different

— Jaylen Brown (@FCHWPO) June 11, 2026

« OG Anunoby est différent »

What am I watching 🤣

— Tyrese Maxey (@TyreseMaxey) June 11, 2026

La réaction des joueurs de l’équipe nationale américaine de foot, sur le game-winner d’Anunoby :pic.twitter.com/gqpeFe7xGy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

« Qu’est-ce que je regarde ? »

This is UNREAL!!!

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) June 11, 2026

« C’est irréel »

The spurs are TRIPPING right now…

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) June 11, 2026

🇺🇸I cannot believe what just happened! Unreal! Extremely tough loss. Now time to lick wounds and try again. No alternatives. 😓

🇦🇷No puedo creer el partido que perdimos! Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra. 😓

— Manu Ginobili (@manuginobili) June 11, 2026

« Les Spurs déconnent »

Wow

— Lonzo Ball (@ZO2_) June 11, 2026

Fox come on fam! Finish that or dribble it out.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 11, 2026

« Fox sérieux ! Finis ça ou dribble seulement »

OG will be forever loved in NYC. Championship DNA

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 11, 2026

« OG sera toujours aimé à NYC, ADN de champion ! »

Wow

— Collin Gillespie (@Colling1021) June 11, 2026

Wow what a game wow

— Tristan Thompson (@TThompson) June 11, 2026