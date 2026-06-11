Twitter : les réactions au Game 4 des Finales NBA 2026 entre Knicks et Spurs
Le 11 juin 2026 à 09:03 par Clément Hénot
Ce Game 4 des Finales restera dans les mémoires pendant un certain temps. La planète basket a vécu un scénario de dingue et n’a pas manqué de le faire savoir sur Twitter. Découvrez les meilleurs tweets après cette rencontre de folie entre Knicks et Spurs.
wow 🤯🔥
— Ja Morant (@JaMorant) June 11, 2026
OG ANUNOBY A BAD MF!!!!!!!
— Dejounte Murray (@DejounteMurray) June 11, 2026
« OG Anunoby est trop fort ! » (version censurée)
OG Anunoby is different
— Jaylen Brown (@FCHWPO) June 11, 2026
« OG Anunoby est différent »
What am I watching 🤣
— Tyrese Maxey (@TyreseMaxey) June 11, 2026
La réaction des joueurs de l’équipe nationale américaine de foot, sur le game-winner d’Anunoby :pic.twitter.com/gqpeFe7xGy
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026
« Qu’est-ce que je regarde ? »
This is UNREAL!!!
— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) June 11, 2026
« C’est irréel »
The spurs are TRIPPING right now…
— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) June 11, 2026
🇺🇸I cannot believe what just happened! Unreal! Extremely tough loss. Now time to lick wounds and try again. No alternatives. 😓
🇦🇷No puedo creer el partido que perdimos! Extremadamente doloroso! Ahora a lamerse las heridas y volver a intentarlo. No queda otra. 😓
— Manu Ginobili (@manuginobili) June 11, 2026
« Les Spurs déconnent »
Wow
— Lonzo Ball (@ZO2_) June 11, 2026
Fox come on fam! Finish that or dribble it out.
— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 11, 2026
« Fox sérieux ! Finis ça ou dribble seulement »
OG will be forever loved in NYC. Championship DNA
— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 11, 2026
« OG sera toujours aimé à NYC, ADN de champion ! »
Wow
— Collin Gillespie (@Colling1021) June 11, 2026
Wow what a game wow
— Tristan Thompson (@TThompson) June 11, 2026
« Quel match ! »