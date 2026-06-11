OG Anunoby nouveau favori pour être MVP des Finales ?

Le scénario de dingue lors du Game 4 de la nuit dernière a fait basculer la série en faveur des Knicks… mais pas que. Il a aussi redistribué les cartes dans la course au trophée de MVP des Finales, avec un nouvel outsider sérieux : OG Anunoby.

A un Jerry West près à la fin des années 60, le trophée de MVP des Finales revient toujours à un joueur de l’équipe championne. Assez logique. Cette année ? Karl-Anthony Towns avait démarré très fort sa finale, Jalen Brunson est toujours aussi solide bien que maladroit au global, et dans le plus grand des calmes c’est donc un troisième homme qui s’est glissé cette nuit dans la course : MONSIEUR OG Anunoby.

Héros du match 4, OG Anunoby ne sort néanmoins pas de nulle part, lui qui avait déjà activement participé aux trois premiers matchs de sa franchise durant ces Finales. Dans son rôle habituel : défendre très fort et scorer si besoin.

24 points, 4 rebonds et 1,5 contre de moyenne, le match de sa vie au Game 4 avec le shoot de la victoire, ce matin tout le monde ne parle que du natif de Londres et pour cause, c’est bien lui qui vient de faire basculer – probablement – définitivement la série. Parmi ses « concurrents » principaux Karl-Anthony Towns a baissé d’un niveau statistiquement sur les deux dernières rencontres malgré une activité toujours dantesque, Jalen Brunson score plus mais avec des pourcentages pas fous et il a laissé cette nuit sa cape de Clutch Player à son très costaud poste 4.

OG Anunoby a joint l’utile à l’agréable cette nuit et ses Knicks sont en très bonne posture pour aller chercher le premier titre de la franchise depuis 1973. Peu importe finalement qui repartira avec le trophée de MVP des Finales, on pointe juste pour l’instant la résilience de cette équipe sur ce Game 4 et sa solidité sur l’ensemble de la série. Suite et… verdict samedi soir ?