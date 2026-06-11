La deuxième mi-temps des Spurs dans le Game 4, théâtre d’un choke historique

Auteurs d’une première mi-temps stratosphérique tant dans l’adresse que dans l’effort, les Spurs se sont effondrés au retour des vestiaires, s’inclinant au buzzer après avoir mené de 29 points… choke monumental !

Si l’on devait comparer le Game 4 des Spurs à un personnage de fiction, ce serait Double-Face. Une première mi-temps aux petits oignons, parfumée d’une adresse collective incandescente (28 sur 47 au tir dont 14 sur 26 à 3-points) et d’une touche de trashtalking plus qu’agréable… avant de laisser place à L’ENFER !

Dès le retour des vestiaires San Antonio a totalement perdu les pédales de sa rencontre. Un premier run de 13-0 par les Knicks dans le 3ème quart a tiré la première sonnette d’alarme, avant que les 12 dernières minutes de la rencontre viennent clore un effondrement malheureusement historique. Mais comment en sommes nous arrivés là ?

Premier changement entre la première et la deuxième mi-temps, et certainement le plus visible : la chute d’adresse. 60% de réussite dans la première moitié de la rencontre, 21% dans la deuxième. 8 sur 39 au tir, 3 sur 17 à 3-points, résultant d’une attaque ayant perdu tout mouvement de balle, la catastrophe.

Les San Antonio Spurs en seconde mi-temps :

🔹 30 points marqués

🔹 8/39 au tir

🔹 3/17 à 3-points

🥶🥶🥶 pic.twitter.com/MFPTgiMfx4

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Deuxième point, les pertes de balle. Deux ballons perdus en première mi-temps contre 10 en seconde. Certains étaient d’ailleurs bien évitables et ont coûté très chers.

Et enfin, les choix. Si ces Spurs ont été acclamés pour leur maturité dans ce premier run de Playoffs, la réalité de leur inexpérience semble les avoir rattrapé au pire moment possible.

Après la passe de Wemby dans le dos de Stephon Castle au Game 2, c’est De’Aaron Fox qu’a fait la gaffe en voulant monter au layup en contre attaque avec 10 secondes à jouer… alors que ses Spurs menaient d’un point et auraient simplement pu jouer la montre. OG Anunoby ne s’est pas privé de punir cette décision.

Peut-être l’action la plus importante de ces Finales NBA !

Cette erreur de jugement de De’Aaron Fox restera. Il devait garder le ballon et s’est précipité.

Loin d’être la seule raison de la défaite, mais de loin lenplus gros symbole… 🥶pic.twitter.com/CuQZbPibOZ

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C’est dur, très dur de voir cette dichotomie entre l’équipe conquérante des 24 premières minutes, et cette bande de jeunots qui s’est retrouvé à vivre un cauchemar sur les 24 suivantes. La décision de Fox, les deux lancers manqués de Victor Wembanyama en toute fin de match, il y a des choses qui sont difficilement excusables, et encore plus rageantes quand on voit la réaction du renard en sortie de match…

De’Aaron Fox sur son lay-up de fin de match :

« Je pensais simplement que je serai capable de courir plus vite qu’OG (Anunoby), c’est tout. »

Et bien non du coup… 😅pic.twitter.com/1UuT7fdTRo

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Le V lui, a pointé du doigt le manque d’intensité des Spurs en deuxième mi-temps :

Victor Wembanyama sur les raisons de ce choke :

« Je ne peux pas vraiment l’expliquer pour le moment, je ne sais pas. Peut-être l’exécution…

Nous n’étions pas l’équipe la plus affamée en deuxième mi-temps. » 😬pic.twitter.com/332xcOx7qP

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Une chose est sûre, la planète basket va s’abattre sur ces Spurs. C’est même déjà le cas via notamment Charles Barkley qui ne s’est absolument pas privé en évoquant l’action de De’Aaron Fox :

Charles Barkley s’emporte sur De’Aaron Fox :

« C’était une action d’imbécile, il ne devait pas prendre ce shoot. » 😳pic.twitter.com/uFrw5tybXp

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Mais s’il y a une chose qu’on ne pourra jamais retirer à cette escouade texane, c’est bien leur cœur. Même en étant menés 3-1, cette Finale NBA n’est pas finie, et si un Roi a déjà réussi l’exploit de renverser une telle situation, qu’est ce qui empêcherait un Alien de le faire aussi.

Va falloir réussir à se remettre de toutes ces émotions mais il y a encore de la place, et ça passe par une victoire samedi soir lors d’un Game 5 importantissime !