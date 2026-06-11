Alors qu’il réalisait pourtant un bon match, De’Aaron Fox a tout gâché dans les dernières secondes avec sa tentative de lay-up loupée. À 10 secondes de la fin, alors que son équipe menait d’un point, cette erreur a coûté très cher à San Antonio…

Les Spurs étaient pourtant devant, et ils auraient pu faire en sorte de sécuriser cette victoire et revenir à 2-2 dans ces Finales NBA après deux victoires à New York, mais De’Aaron Fox a manqué de lucidité dans les dernières secondes d’un match irrespirable au Madison Square Garden.

San Antonio est repassé devant à 106-105 grâce à 2 lancers de Stephon Castle. Sur l’action suivante, les Texans réalisent le stop défensif qu’il faut, et le renard se retrouve avec le ballon dans la moitié de terrain adverse. On se dit alors qu’avec 10 secondes restantes au chrono, il va temporiser, revenir sur ses pas et forcer les Knicks à commettre une faute pour l’envoyer sur la ligne des lancers, mais que nenni…

Peut-être l’action la plus importante de ces Finales NBA !

Cette erreur de jugement de De’Aaron Fox restera. Il devait garder le ballon et s’est précipité.

Loin d’être la seule raison de la défaite, mais de loin lenplus gros symbole… 🥶pic.twitter.com/CuQZbPibOZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

L’ancien des Sacramento Kings, désireux de donner 3 points d’avance à San Antonio, pensait avoir le champ libre pour monter au double-pas, mais c’était sans compter sur la présence défensive d’OG Anunoby, qui sort un contre héroïque et décisif, sans savoir qu’il va remettre ça quelques secondes plus tard.

Cette action est d’autant plus incompréhensible que Fox est censé être l’un des leaders et vétérans de cette jeune équipe des Spurs, et qu’il a justement été recruté pour apporter cette stabilité et ce sang-froid dans les moments importants. Le premier lauréat de la récompense « Clutch Player of the Year » de l’histoire de la NBA a sorti un sacré choke ce soir, et les conséquences sont terribles pour lui et son équipe. Il va falloir être fort mentalement pour s’en remettre et rebondir au Frost Bank Center, devant leur public.

Cette erreur aurait pu rester sans conséquence si OG Anunoby n’avait pas claqué le shoot manqué de Jalen Brunson dans le cercle à une seconde de la fin. San Antonio est crucifié sur place et gâche une avance de 29 (vingt-neuf) puntos ! Dans le vestiaire, De’Aaron Fox ne semble pas plus perturbé que ça par son posage de cerveau XXL.

De’Aaron Fox sur son lay-up de fin de match :

« Je pensais simplement que je serai capable de courir plus vite qu’OG (Anunoby), c’est tout. »

Et bien non du coup… 😅pic.twitter.com/1UuT7fdTRo

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Bien sûr, De’Aaron Fox est loin d’être le seul à blâmer pour cette défaite. Tous les joueurs ont foiré leur deuxième mi-temps, Victor Wembanyama a également raté deux lancers-francs cruciaux, mais l’action la plus marquante et la plus symbolique de cette défaite au bout de la nuit reste sans nul doute cette déconnexion totale du Renard dans les dernières secondes. La cerise sur l’étron de la part du meneur de San Antonio. OG Anunoby n’en demandait pas tant pour devenir le héros de NYC.

Les fans des Spurs ont vécu :

– le shoot de Derek Fisher

– la faute de Manu Ginobili sur Dirk

– le shoot de Ray Allen

Mais ce combo balle perdue dans le Game 2 / choke ultime dans le Game 4 avec cette claquette d’Anunoby…

C’est tout en haut sur l’échelle de la violence ! 😭 pic.twitter.com/YOqBEJJYXE

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Comme quoi, tu peux quitter Sacramento, Sacramento ne te quitte jamais.