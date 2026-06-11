Les chiffres fous du comeback des Knicks dans le Game 4 !

À un moment du Game 4, les Spurs étaient donnés vainqueurs à 99,6 % par les modèles de probabilité. En clair, le match était quasiment plié. Sauf que les Knicks ont décidé de défier toutes les lois du basket, des statistiques et probablement de la physique. Voici les chiffres les plus fous de ce comeback légendaire !

Les Spurs avaient vraiment 99,6% de chances de l’emporter 😭😭😭 pic.twitter.com/7XFcOoadvy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

29

Menés de 29 points, les New Yorkais ont réalisé le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA. Une performance tellement improbable qu’elle rejoint immédiatement les archives de l’histoire du sport en général.

Ce comeback des Knicks, 29 points en Finales NBA puis victoire à la dernière seconde, c’est l’une des remontada les plus FOLLES de l’histoire du SPORT. 😱😱

Y’a eu Liverpool – Milan en 2005 (0-3, 3-3)

Y’a eu le Super Bowl Falcons – Patriots (28-3, 28-34)

Y’en a sûrement… pic.twitter.com/CvYiGxkH0h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

2 fois 20

C’est seulement le deuxième comeback de plus de 20 points en Finales NBA, après les Celtics de 2008 qui avaient effacé un déficit de 24 pions face aux Lakers.

The Celtics comeback from a 24-point deficit to take Game 4 of the NBA Finals! (2008) pic.twitter.com/qV1qOYoCJP

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1er

Comme si cela ne suffisait pas, les Knicks ont aussi signé le plus gros comeback à la mi-temps de l’histoire des Playoffs. Oui, absolument rien n’allait dans le sens de ce scénario mais ils l’ont fait… et dans 10 ans on se souviendra de ce moment comme on se souvient aujourd’hui du contre de LeBron en 2016 !

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1 tout petit point

Cerise sur le gâteau, cette série devient seulement la deuxième Finale NBA de l’histoire à compter plusieurs matchs décidés par un seul point, un phénomène qui n’était plus arrivé depuis 1975.

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Les Knicks repartent avec une victoire historique, et nous, fans de NBA, nous repartons avec une histoire à transmettre désormais. Le basket est parfois irrationnel… et c’est exactement pour ça qu’on l’aime. Mais attention, car le livre n’est pas fermé, on sait grâce à tonton LeBron qu’une équipe avec le meilleur joueur de la ligue menée 3-1 en Finales NBA, ça ne sonne pas la fin du jeu… loin de là !

Seulement 1 équipe dans l’histoire de la NBA (sur 36) a remonté un déficit de 3-1 en Finales pour ensuite être champion.

C’était il y a 10 ans : Cleveland face aux Warriors.

Les Spurs peuvent-ils le faire ? Ou sont-ils condamnés après le choke de cette nuit ? pic.twitter.com/bcoY7NDkXK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026