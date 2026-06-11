Victor Wembanyama après le choke terrible des Spurs : « Ça fait mal »

Au terme d’un scénario complètement dingue, les Spurs sont tombés face aux Knicks alors qu’ils avaient compté jusqu’à 29 points d’avance. En conférence de presse d’après-match, Victor Wembanyama a eu du mal à trouver les mots…

« Je ne peux pas vraiment l’expliquer, je ne sais pas. »

Voici ce que Wemby a répondu quand il a été interrogé sur le craquage all-time de son équipe, au Game 4 des Finales NBA.

C’est forcément difficile, à chaud, de porter une analyse lucide et détaillée quand on sort de la pire défaite de sa carrière NBA. Victor a simplement mentionné le manque d’exécution de son équipe, le manque de dureté et le fait que les Knicks en voulaient plus. Mais à part ça, ce qui dominait, c’était logiquement la douleur de la défaite.

« C’est douloureux, bien sûr. On a travaillé dur et puis on a abandonné notre avance. C’est aussi simple que ça. Ça fait mal. » – Victor Wembanyama

Chauds comme la braise en première mi-temps, les Spurs ont compté quasiment 30 points d’avance et semblaient ainsi destinés à égaliser à 2-2 dans la série, reprenant par la même occasion l’avantage du terrain.

Et puis, le trou noir.

L’attaque de San Antonio – historique en matière d’adresse avant la pause (11/16 à 3-points pour commencer le match !) – a complètement déraillé. Victor Wembanyama, lui, est passé au travers quand les Spurs avaient peut-être le plus besoin de lui : 10 échecs sur ses 12 derniers tirs du match, deux lancers-francs cruciaux manqués avec moins de deux minutes à jouer, et un impact beaucoup trop faible lors du comeback des Knicks.

Wemby et les Spurs peuvent-ils s’en remettre, eux qui sont désormais à une petite défaite de tomber au fond du gouffre ?

« Je pense que ça peut aller dans deux sens. Le mauvais serait d’abandonner. Le bon serait que cela nous rende encore plus fort, encore plus soudés. » – Victor Wembanyama

On verra, dès samedi soir au Game 5, vers quel sens vont aller les Spurs.

Comment se relever d’une telle défaite ?

« Il n’y a pas de mode d’emploi. Je sais pas s’il faut la digérer. Il faut ressentir la douleur, le dégoût. Et je pense que ça s’apprend pas. Soit on a ce qu’il faut, soit on l’a pas. »

– Wemby (via @sami_sdk)pic.twitter.com/RDdj7mxwbb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026