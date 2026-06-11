Victor Wembanyama visé par des jets d’œufs après le Game 4 à New York

Au moment de revenir à l’hôtel des Spurs après la terrible défaite du Game 4 face aux Knicks, Victor Wembanyama a été visé par certains « supporters » new-yorkais, qui lui ont balancé des œufs à la sortie du bus…

C’est typiquement le genre de comportement qu’on déteste voir.

Alors que certains fans des Knicks s’étaient déjà « illustrés » par leur bêtise après le Game 3, en agressant des supporters de San Antonio et en se confrontant aux forces de l’ordre après avoir détruit des éléments de la ville, c’est désormais Victor Wembanyama qui est dans le viseur.

Voici les images :

Des fans des Knicks ont jeté des projectiles vers Victor Wembanyama alors qu’il sortait du bus des Spurs ! 😡pic.twitter.com/2NNgCc9mOn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Another angle of fans throwing egg on Victor Wembanyama.

One of them hits his head.

A shameful behavior.

pic.twitter.com/gpRBrpgvEX

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 11, 2026

D’abord, on peut se demander s’il n’y avait pas de meilleurs moyens pour permettre aux joueurs de San Antonio de rentrer plus tranquillement à l’hôtel.

Ensuite, on ne peut évidemment que condamner ces comportements inacceptables, qui n’ont plus aucun lien avec le sport. Victor Wembanyama a peut-être pris le costume de vilain à New York et on connaît évidemment l’enjeu entourant ces Finales NBA 2026 (en particulier pour les Knicks), mais ça ne justifie en rien ces incidents/insultes qui entachent la folle série qu’on est en train de vivre sur les parquets.

Comme l’avait dit Victor lui-même il y a quelques jours, la passion c’est bien, mais quand ça reste dans le respect mutuel. Et visiblement, certains l’oublient beaucoup trop souvent…