Cette nuit la NBA a vécu un véritable tremblement de terre avec le shoot victorieux d’OG Anunoby, dans les ultimes secondes, pour porter les Knicks vers un 3-1 qui semble désormais bien difficile à surmonter pour les Spurs de Victor Wembanyama. On s’est penché sur quelques gros tirs dans l’histoire des Finales NBA en se posant cette question : quelle place pour cette action parmi les plus grandes actions de l’histoire ?

Quelques secondes à jouer. Les Spurs mènent d’un petti point. OG Anunoby vient de contrer De’Aaron Fox. Karma pour Fox, qui se voit sanctionner de sa très mauvaise inspiration à ce moment-là du match. Le ballon est dans les mains de Jalen Brunson, évidemment, le gnome new-yorkais dégaine avec Wembanyama comme viseur. Clang, le ballon rebondit contre le cercle mais sorti de nulle part OG Anunoby surgit et claque soyeusement la gonfle dans le cercle. +1 Knicks, victoire, 3-1, scènes de liesse au Madison et dans ses environs.

OG ANUNOBY EST LE HÉROOOOSS DU MADISON SQUARE GARDEN !

33 POINTS, LE CONTRE DÉCISIF ET LE GAME WINNER…

QU’ON LUI OFFRE LA STATUE DE LA. LIBERTÉ ! 😱🗽 pic.twitter.com/cRQbbWoKr2

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OG Anunoby vient de sortir un match à 33 points, avec une adresse insolente, plus le contre de la gagne, plus le shoot de la gagne, au bout de l’effort. De quoi lui redonner le statut officieux de favori pour le trophée de MVP des Finales, et accessoirement celui de demi-Dieu dans les rues de NYC.

« C’était la main de Dieu. » – Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/oKULKP12G5

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« C’est sans doute le tir le plus emblématique de l’histoire du basket new-yorkais. »

– Mike Brown sur le tir victorieux d’Anunobypic.twitter.com/7wAdKkgMlu

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Mais ce matin une autre question se pose : la place de cette action parmi les plus grandes actions de l’histoire des Finales NBA. La dramaturgie de ce match, le fait que les Knicks soient revenus de -29, le timing pour aller claquer ce ballon, tout dans cette action mérite de monter OG Anunoby très haut dans l’histoire, à l’instar du shoot de Kyrie Irving en 2016, du contre de LeBron James dans ce même match ou du (des) dagger de Kevin Durant en 2017 et 2018.

Dans la catégorie des dingueries lâchées au meilleur des moments on a retenu trois actions. Celle de Ray Allen en 2013 évidemment, qui crucifiait – déjà – les Spurs, les bébous ont décidément trop souffert. Revenus de nulle part, les joueurs du Heat s’en remettaient alors à un moonwalk légendaire de Ray-Ray au Game 6, remballez le trophée et rendez-vous au Game 7. Plus loin dans l’histoire, The last shot de Michael Jordan, celui qui renvoie une fois de plus le Jazz dans ses 22, un shoot qui assoit définitivement la légende d’His Airness. Puis toujours un peu plus loin, un shoot légendaire lui aussi, le sky-hook de Jabbar revisité par un génial meneur, pour donner la victoire aux Lakers face à l’ennemi Celtic, là aussi le storytelling est bien écrit.

Alors ce shoot d’OG Anunoby, vous nous le placez où dans l’histoire ? Parce que si on rajoute le fait que c’est peut-être le tir qui ouvre la voie au premier titre des Knicks depuis 1973, on commence à être pas mal en terme de greatness non ?