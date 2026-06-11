En marquant le tir de la victoire sur une claquette dans les dernières secondes du Game 4 la nuit dernière, OG Anunoby a non seulement enfilé le costume de héros, mais il s’est surtout fait une place à part dans la légende des Knicks.

« C’était incroyable. C’est sans doute le tir le plus iconique de l’histoire du basket new-yorkais. »

Le coach des Knicks Mike Brown est probablement celui qui a le mieux résumé l’importance du panier d’OG Anunoby. Un panier qui a validé le comeback historique des Knicks, menés de 29 points dans le troisième quart-temps, et qui a permis à New York de prendre un avantage de 3-1 face aux Spurs en Finales NBA.

Tout ça dans la folie du Madison Square Garden. Tout ça alors que la Grosse Pomme attend un titre NBA depuis… 53 ans.

« C’est sans doute le tir le plus emblématique de l’histoire du basket new-yorkais. »

– Mike Brown sur le tir victorieux d’Anunobypic.twitter.com/7wAdKkgMlu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Le panier d’OG n’était clairement pas le plus esthétique, mais il est probablement le plus iconique. Pour l’enjeu, pour le scénario, pour les émotions qu’il a procurées.

Alors bien sûr, dans la longue histoire des Knicks, il y en a eu d’autres. On pense d’abord à l’action à 4-points de Larry Johnson, dans le Game 3 des Finales de Conférence 1999 face aux Pacers, remporté par New York avant de se qualifier en Finales NBA quelques jours plus tard.

On pense ensuite à Allan Houston, qui a crucifié le Miami Heat (gros rival) cette même année dans un Game 5 à élimination. Ce n’était qu’au premier tour, mais c’était face à la meilleure équipe de l’Est en saison régulière. New York était devenu seulement la deuxième équipe classée #8 en régulière à battre le #1, dans l’histoire NBA.

Les amoureux des nineties mentionneront aussi le dunk légendaire de John Starks sur les Bulls de Michael Jordan en 1993, ou la claquette dunk de Patrick Ewing dans le Game 7 des Finales de Conférence 1994. Et les plus anciens n’ont pas oublié les deux tirs de Willis Reed – pourtant blessé – dans le Game 7 des Finales NBA 1970, qui ont aidé à booster les Knicks en début de match pour ensuite aller chercher le titre suprême.

Autant de moments emblématiques dans l’histoire du basket new-yorkais, auxquels il faut donc ajouter le tir d’OG Anunoby la nuit dernière. Si les Knicks vont au bout et remportent leur première bague depuis 1973, il sera incontestablement le plus emblématique de tous.

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