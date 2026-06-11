Avec cinq titres au compteur, les Spurs sont l’une des franchises qui a connu le plus de succès en NBA au cours des trois dernières décennies. Mais les fans de San Antonio ont également beaucoup souffert sur la scène des Playoffs. Le panier d’OG Anunoby la nuit dernière a réveillé de gros traumatismes.

Dans le chapitre « Les plus grands traumatismes de l’histoire des Spurs », OG Anunoby vient de s’ajouter à une liste qui commence à être longue :

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En 2004, le meneur des Lakers Derek Fisher a crucifié les Spurs au Game 5 des demi-finales de Conférence Ouest, sur un buzzer-beater alors qu’il restait… 0,4 seconde à jouer. Los Angeles a pris un avantage de 3-2 dans la série, San Antonio – en quête de back-to-back – n’a jamais réussi à s’en remettre.

Deux années plus tard, la faute de Manu Ginobili sur Dirk Nowitzki dans les derniers instants d’un Game 7 a permis à Dallas d’arracher la prolongation. Les Spurs s’inclineront en OT pour se faire éliminer en demi-finale de conférence. Les rêves de doublé ? Encore une fois envolés.

En 2013, il y a eu évidemment le shoot iconique de Ray Allen lors du Game 6 à Miami. Le titre semblait promis aux Spurs, la corde jaune était de sortie, les fans de Miami avaient déjà quitté la salle… bref vous connaissez l’histoire.

Mention aussi pour le game-winner de Chris Paul au premier tour en 2015, ou encore les 13 points en 35 secondes de Tracy McGrady en 2004.

Autant d’épisodes hyper douloureux, auxquels il faut donc ajouter aujourd’hui non seulement le panier d’OG Anunoby, mais aussi la fin de match terrible du Game 2 avec la perte de balle de Victor Wembanyama. Pas facile tous les jours d’être un fan des Spurs…