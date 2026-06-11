Des regrets éternels ou l’espoir d’un renversement historique pour les Spurs ?

Les Finales NBA 2026 sont peut-être en train d’échapper aux Spurs. Battus lors du Game 4 après avoir pourtant compté jusqu’à 29 points d’avance, les Texans se retrouvent désormais dos au mur, menés 3-1 par les Knicks de New York. Un scénario difficile à imaginer tant San Antonio a souvent semblé être l’équipe dominante de cette série. Mais en NBA, ce ne sont pas les occasions créées qui comptent : ce sont les matchs gagnés.

Il y a un univers parallèle dans lequel les Spurs sont en tête 3-1 en Finales NBA, à une victoire du titre.

🔸 Tu lâches le Game 1 dans le money-time alors que tu menais 65-51 dans le 3e

🔸 Finish abominable au Game 2 avec la perte de balle de Wemby

🔸 Défaite après 29 points… pic.twitter.com/F8mz6FBNDt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Une série qui aurait pu basculer dans l’autre sens

Il existe aujourd’hui un univers parallèle dans lequel les Spurs mènent eux-mêmes 3-1 dans ces Finales NBA. Surtout que les hommes de Mitch Johnson ont mené 133 des 192 minutes de la série, soit 70 % du temps. Encore pire : dans le Game 4, les Knicks n’ont mené que 53 secondes…

Alors difficile de ne pas avoir de regrets côté texan lorsque l’on repense au déroulé de la série : les Spurs sont à une passe dans le dos et à un temps mort non pris de remporter le Game 2, et à une décision logique de De’Aaron Fox (ainsi qu’à une avance de 29 points non gâchée) de prendre le Game 4.

Ce que De’Aaron Fox a fait

vs

Ce que De’Aaron Fox aurait dû faire

😭😭😭pic.twitter.com/GaMGeaNqYw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Résultat, au lieu de revenir à New York avec l’occasion de conclure la série, les Spurs doivent désormais gagner trois matchs consécutifs pour devenir champions. Et si les Knicks soulèvent le trophée Larry O’Brien dans les prochains jours, les regrets risquent d’être immenses au Texas.

L’histoire est contre eux

Les chiffres sont sans appel : dans l’histoire des Finales NBA, 36 équipes se sont retrouvées menées 3-1. Une seule a réussi à remporter le titre après avoir été dans cette situation.

Et cette équipe, tout le monde la connaît : les Cleveland Cavaliers de 2016, emmenés par LeBron James, qui avaient renversé les Golden State Warriors après avoir été menés 3-1… une remontée historique devenue l’une des plus grandes performances collectives de l’histoire du sport américain.

Seulement 1 équipe dans l’histoire de la NBA (sur 36) a remonté un déficit de 3-1 en Finales pour ensuite être champion.

C’était il y a 10 ans : Cleveland face aux Warriors.

Les Spurs peuvent-ils le faire ? Ou sont-ils condamnés après le choke de cette nuit ? pic.twitter.com/bcoY7NDkXK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Statistiquement, les Spurs ont donc très peu de chances de s’en sortir. Mais il existe deux ou trois similitudes qui peuvent laisser penser que le scénario pourrait se répéter…

Pourquoi y croire encore à San Antonio ?

Si l’on reprend le seul exemple de l’histoire qui montre qu’un retard de 3-1 en Finales NBA n’est pas rédhibitoire, il existe des petits détails, ou plutôt des coïncidences, qui peuvent donner espoir aux fans texans les plus superstitieux.

San Antonio a au sein de son effectif le joueur le plus dominant de la ligue en la personne de Victor Wembanyama… les Cavs de 2016 avaient un gars dans leur équipe pas mauvais non plus et qui était considéré comme un très bon joueur à l’époque, non ?

Les Spurs affrontent une équipe qui a dominé ces Playoffs, ayant enregistré une série de victoires consécutives historique… les Warriors de 2016 ? Une des meilleures équipes de l’histoire !

Le véritable danger pour les Knicks ?

Les Knicks sont à une victoire du sacre, mais ils savent aussi que terminer une série est souvent l’étape la plus compliquée. S’ils laissent échapper le Game 5, la pression pourrait rapidement augmenter et changer de camp. Les souvenirs du comeback de Cleveland en 2016 reviendraient immédiatement dans toutes les têtes.

Pour l’instant, New York a surtout démontré une qualité essentielle : sa résilience. Menés de 14 points dans le Game 1 puis de 29 points dans le Game 4, les Knicks ont trouvé les ressources pour revenir et arracher deux victoires qui pourraient valoir un titre (ou bien les Spurs ont un pouvoir monstrueux pour réaliser des chokes historiques ?).

Une chose est sûre, les probabilités sont clairement du côté de New York. Une seule équipe a déjà réussi à remonter un déficit de 3-1 en Finales NBA, et les Spurs viennent de laisser passer plusieurs occasions en or. Mais tant que Victor Wembanyama est sur le parquet, l’espoir existe… surtout après l’attitude des fans des Knicks, Victor aura sûrement envie de climatiser une ville entière !

Des fans des Knicks ont jeté des projectiles vers Victor Wembanyama alors qu’il sortait du bus des Spurs ! 😡pic.twitter.com/2NNgCc9mOn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Les Spurs n’ont plus le droit à l’erreur. Ils doivent désormais réussir ce que seulement une équipe a accompli avant eux. Mission presque impossible ? Oui. Impossible tout court ? L’histoire de la NBA (cette nuit incluse) nous a appris à ne jamais prononcer ces mots trop vite…