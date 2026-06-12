Petit point quotidien sur la petite soeur de la NBA, avec la nuit passée quatre matchs et à peu près autant de bonnes perfs de nos petites Françaises, alors que la très injouable Aj’a Wilson continue son chantier de démolition.

Indiana Fever – Chicago Sky : 114-106

Atlanta Dream – New York Liberty : 90-104

Dallas Wings – Phoenix Mercury : 85-70

Portland Fire – Las Vegas Aces : 89-105

Soirée offensive en WNBA, avec tout d’abord un gros match entre le Fever d’Indiana et le Chicago Sky. Pour le Sky Sidney Taylor en a collé 30 en sortie de banc mais c’est bien le duo Caitlin Clark (32 points et 10 passes) / Aliyah Boston (34 points) qui a pris le dessus sur Chicago. Un peu plus au sud avait lieu le choc de la Conférence Est entre Atlanta et New York, et c’est le Liberty qui l’a emporté grâce notamment à son duo de Françaises, en pleine forme sur ce début de saison. 16 points et 5 passes pour Pauline Astier (et un half-court buzzer beater), 17 pions pour Marine Johannes aka la meilleure shooteuse de la Ligue, pour le Dream Angel Reese et Rhyne Howard n’ont rien pu faire, ça rigole pas mal niveau basket en ce moment à New York.

Pauline Astier tonight 🔥

• 16 points

• 8 rebounds

• 5 assists

• 6/10 FG pic.twitter.com/u1SaTnCu0k

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 12, 2026



Dans les matchs de l’Ouest on peut noter la victoire des Wings grâce au season high (31 points) de Paige Bueckers, face au Mercury de Noémie Brochant, Monique Akoa Makani et Valériane Ayayi. Les deux premières étaient titulaires mais ont été maladroites, la dernière n’a pas joué. Carla Leite, elle, continue par contre d’envoyer du sale avec Portland, puisqu’elle compile encore 18 points et 8 passes face aux championnes en titre de Las Vegas et leur terrible duo Aj’A Wilson (32/5/4)/ Chelsea Grey (29/8/10).

OH MY LEITE 😤

Carla Leite shakes two defenders and beats the clock!

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— WNBA (@WNBA) June 12, 2026



Pas de pause ici, et si la NBA fait encore relâche la nuit prochaine vous pourrez en profiter pour vous farcir les matchs entre Washington et Toronto ou Golden State et Seattle. Janelle Salaün et Gabby Williams face à Dominique Malonga, ça vaut peut-être le coup d’œil non ?