Profil Draft NBA 2026 – Aday Mara : le géant venu d’Espagne !

Dans moins de trois semaines, la Draft NBA 2026 se déroulera au Barclays Center de Brooklyn. Pour préparer l’événement, des profils de prospects vont être préparés sur votre site préféré. On enchaîne avec Aday Mara, le pivot le plus intriguant de la cuvée !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 21 ans

21 ans Poste : Pivot

Pivot Équipe : Michigan Wolverines

Michigan Wolverines Taille : 2m21

2m21 Poids : 118 kilos

118 kilos Envergure : 2m29

2m29 Statistiques 2024-25 : 12,1 points à 66,8% au tir (30,0% à 3-points), 6,8 rebonds, 2,4 passes décisives et 2,6 contres (23,4 minutes de moyenne en 40 matchs)

12,1 points à 66,8% au tir (30,0% à 3-points), 6,8 rebonds, 2,4 passes décisives et 2,6 contres (23,4 minutes de moyenne en 40 matchs) Comparaison NBA : Donovan Clingan, Zach Edey mais moins bon rebondeur et meilleur passeur

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Son parcours

Un père basketteur professionnel mesurant 2m01, une mère dans l’équipe nationale de volley-ball grâce, notamment à son mètre 90, Aday Mara était prédestiné à devenir athlète professionnel. Le grand jeune homme vient de Saragosse en Espagne, une belle ville isolée au beau milieu de la diagonale du vide ibérique.

Il rejoint rapidement le club professionnel de sa ville et y signe un contrat entre 2021 et 2023. Fait plus rare dans le basket-ball que dans le football, Aday est prêté à deux reprises : à Huesca d’abord puis en quatrième division du côté de l’Anagan Olivar.

Toute sa carrière, Mara a dû s’adapter à de nouvelles conditions, de nouveaux coéquipiers, mais le grand changement intervient en 2023 lorsqu’il décide de parfaire sa formation de l’autre côté de l’Atlantique. Direction la NCAA et UCLA où il restera deux ans.

Mais en 2025, nouveau déménagement direction le Michigan. Une dernière saison universitaire magnifique autant individuellement que collectivement. Le géant est titulaire, brille et mène son équipe vers le titre. Si le MVP du Final Four est attribué à Elliot Cadeau, son coéquipier, il est sans aucun doute le meilleur joueur de la demi-finale face à Arizona avec 26 points et 9 rebonds.

Aday Mara DOMINATED against Arizona to lead Michigan to the National Championship 🔥

Mara finished with 26 points, 9 rebounds, 3 assists, and 2 blocks for the Wolverines. pic.twitter.com/MWiGelJLTK

— B/R Hoops (@brhoops) April 5, 2026

Mais c’est sur la March Madness globale qu’il impressionne et fait monter sa cote avec plus de 14 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 25 minutes de moyenne.

Ses points forts

Contreur d’élite

Très bon playmaker

Finisseur efficace

Gabarit

Il est trop facile de commencer son profil par le fait qu’Aday Mara mesure 2m21 et pèse 118 kilos, mais il s’avère qu’Aday Mara mesure 2m21 et pèse 118 kilos, ce qui influence forcément son jeu. Intérieur très costaud, il a été l’un des meilleurs protecteurs de cercle de NCAA la saison passée. Près de 3 contres de moyenne en 23 minutes sur le parquet, mais aussi un nombre d’actions d’intimidation incalculable. S’il est attaqué, il saura gêner, s’il est fui, la défense a gagné.

Pour sa taille, ce qui impressionne le plus, c’est sa qualité de passes. Aday Mara montre des qualités de playmaker très au-dessus de la moyenne, ce qui aide à projeter un rôle en NBA plus large que d’être constamment sous le cercle. Au poste haut, il n’est pas (encore) un danger au shoot, mais peut vous punir sur une coupe d’un de ses coéquipiers.

Michigan Aday Mara pic.twitter.com/MuwtFTDGNa

— Pitless (@pitlessball) May 12, 2026

78% au cercle cette saison dont 73% sur les lay-ups : l’Espagnol possède de belles mains et peut terminer les actions au-dessus de ses défenseurs. C’est dans la quantité qu’il peut s’améliorer, il est un danger en hauteur et dans les picks-and-roll, mais ne l’exploite pas encore tout à fait assez.

Ses points faibles

Pas un shooter (notamment aux lancers-francs)

Vitesse latérale

Temps sur le parquet

Gabarit

Il est trop facile de commencer son profil par le fait qu’Aday Mara mesure 2m21 et pèse 118 kilos, mais il s’avère qu’Aday Mara mesure 2m21 et pèse 118 kilos, ce qui influence forcément son jeu. Tous les géants ne sont pas encore aussi fluides balle en main et au shoot que Victor Wembanyama. Le pivot du Michigan n’est pas particulièrement délié et ça se voit au tir avec presque aucune tentative à longue distance et un très médiocre 56% aux lancers-francs. Une statistique qui n’a fait que s’empirer au fil de ses trois années en NCAA ; les perspectives d’évolution semblent faibles.

Comme beaucoup de joueurs de son gabarit, l’Espagnol a plus de mal à défendre loin de son cercle et peut rapidement se faire dépasser. Il est aussi un joueur qui commet trop de fautes avec 3,9 de moyenne (sur un temps de jeu de 40 minutes). Il pourrait être ciblé par les extérieurs adverses sur les switchs.

KELLEN THAMES DUNKS ON 7’3 ADAY MARA 😳

OMG. pic.twitter.com/diXc3kbkQS

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026

Une situation qui arrivait déjà beaucoup en NCAA, ce qui explique aussi qu’il n’a pas toujours l’impact attendu par un géant au rebond. Aday Mara n’est pas assez sous le cercle et peut en plus avoir quelques absences dans l’exercice. Il ne sera vraisemblablement pas un collectionneur comme Domantas Sabonis ou Donovan Clingan.

Tous ses défauts défensifs en plus de certaines limitations d’endurance en font un joueur qui n’a jamais joué plus de 24 minutes de moyenne par match dans sa carrière universitaire. En NBA, le jeu va encore plus vite et la surface à défendre est encore plus large avec la ligne à 3-points reculée. Pourra-t-il s’adapter ?

Ce qui va faire la différence

Faire de son physique une force plus qu’un défaut

Aday Mara est injouable sur certaines séquences grâce à sa domination de taille, de poids, son très bon touché et son sens du jeu. Mais sur d’autres il est presque inutilisable car trop lent et pas assez shooteur.

En NBA il devra trouver le moyen de toujours compenses ses défauts et espérer tomber avec un coach qui croit en lui et met des systèmes en place pour l’aider des deux côtés du terrain. Il a beaucoup d’exemples sur lesquels s’appuyer avec Zach Edey, Donovan Clingan ou encore Maxime Raynaud qui ont réussi cette transition récemment même si ce ne sont pas exactement les mêmes profils.

Projection NBA

La cuvée de Draft est, sur le papier monstrueuse, mais Aday Mara a une grande chance. Passé le Top 4, les très bons joueurs sont presque tous des guards. Alors il n’est peut-être pas le septième ou huitième plus gros talent de cette cuvée, mais si une équipe veut recruter à l’intérieur, elle se tournera naturellement vers lui.

Bien sûr il existe des concurrents comme Nate Ament, Chris Cenac Jr ou encore Hannes Steinbach, mais son profil différent et sa victoire à la March Madness lui donne l’avantage sur le papier.

Aday Mara cuts down the nets with the Spain flag on his back 👏 #MarchMadness pic.twitter.com/tOaK1HZViE

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2026

Alors pourquoi pas rejoindre les Hawks et devenir, dans un premier temps, le back-up d’Onyeka Okongwu ?