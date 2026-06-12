Interview collector dans l’Apéro TrashTalk de ce vendredi, puisque c’est un invité très spécial en la personne d’AJ Dybantsa, probable futur numéro 1 de la Draft 2026, qui a pris place dans le canap’ !

L’ailier de BYU a emprunté la place d’Alexinator le temps d’une vidéo. De passage à Paris, non loin de Grigny où son père a grandi, AJ Dybantsa a répondu à nos questions. La Draft à venir, ses origines Congolaises et Jamaïcaines, sa personnalité, les joueurs qu’il a hâte d’affronter en NBA, les joueurs à qui il se compare, ses objectifs et bien d’autres sujets. Mais aussi le PSG, dont le joueur est fan, il était même à Budapest pour assister à la finale de la Ligue des Champions gagnée contre Arsenal ! Bref, pas mal de choses à découvrir dès maintenant sur le probable futur joueur des Wizards, dans cet apéro XXL !