Une équipe un peu « meh » qui se pointe à la maison un soir de mars, en voilà une parfaite occasion pour marquer les esprits et poser une ligne de statistiques pharamineuse. Luka Doncic a tabassé les Bulls à Los Angeles, dans la tranquille victoire des Lakers (142-130) : 51 points !

Il est fort, et il est insolent. Et on adore ça. Il est vrai que parfois, Luka Doncic verse dans l’agaçant, notamment du fait de son comportement détestable envers le corps arbitral. Pourtant, à chaque fois, il nous embarque de nouveau sur sa barque, sans forcer, grâce à son basket qui transpire le talent.

Face aux Bulls, il a rayonné. Une démonstration de ce que le meilleur niveau de basket mondial représente de précision, d’instinct, presque d’égoïsme. Mais dans le bon sens du terme. L’égoïsme qui pousse à savoir que le tir que l’on prend sera le meilleur que l’équipe puisse se procurer dans une situation donnée.

Les Bulls n’ont fait que pâle figure face à la furia du joueur formé à Madrid. Il domine partout où il passe, et même s’il ne s’agit ici que d’une rencontre « anodine Les Bulls n’ont fait que pâle figure face à la furia du joueur formé à Madrid. On profite de cette performance pour souligner les efforts défensifs de Doncic.

Depuis quelques matchs, les Lakers se portent sensiblement mieux, et cela du fait que les joueurs offensifs majeurs se bougent enfin l’arrière train en défense. Luka Doncic en fait partie. Pour avoir le luxe de prétendre pouvoir gagner au basket, on doit d’abord s’assurer d’être un bon défenseur. Pour l’attaque ? Y’a qu’à voir la ligne de ce soir, on est pas vraiment inquiet.