Joel Embiid, ou le symbole d’une résilience à toute épreuve

Cette nuit, Joel Embiid a porté les Sixers vers une victoire inattendue au TD Garden, poussant les Boston Celtics à devoir conclure à Philadelphie lors du Game 6, au risque de voir un Game 7 piégeux se jouer à Boston samedi soir ! Le pivot de Philly a sorti une perf’ XXL dans un match à élimination directe, à peine remis d’une opération de l’appendicite… le symbole d’un mec à qui la chance ne veut pas sourire, mais qui force son propre destin !

Le récap du Game 5 entre Philly et Boston

Joel Embiid est sorti de sa boîte pour renverser les Celtics dans ce Game 5 :

🔹 33 points (12/23 au tir)

🔹 4 rebonds

🔹 8 passes décisives

🔹 9/10 aux lancers-francs

Les Sixers ont-ils retrouver une très bonne raison d’y croire ? 👀 pic.twitter.com/ArT3N00gVy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Joel Embiid faisait, cette nuit, son grand retour dans un match de Playoffs décisif ! Et le pivot américano-camerounais a décidé de frapper fort histoire de rappeler qui il était : un des meilleurs joueurs du monde lorsque son corps le laisse tranquille, MVP, multiples All-Star et champion olympique… s’il vous plaît !

Dans un Game 5 crucial pour Philadelphie, à Boston, où défaite était synonyme d’élimination, Joel Embiid a envoyé 33 points, 8 passes décisives, une présence qui fait du bien et des paniers précieux dans le money-time !

Les highlights complets des 33 points et 8 passes décisives de Joel Embiid ! 🎥 pic.twitter.com/A7DVtxUrpB

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Une rébellion au meilleur des moments

Ce n’était que le deuxième match de Big Joel dans ces Playoffs, lui qui avait dû subir une opération de l’appendicite quelques jours seulement avant la fin de la saison régulière. Cette absence marquait la neuvième saison consécutive avec un pépin physique l’empêchant d’être à 100% pendant les Playoffs. Le mec a juste la poisse, ou un karma pourri qui fait qu’il n’a tout simplement jamais pu être performant et décisif dans un vrai run de Playoffs.

Les highlights complets des 33 points et 8 passes décisives de Joel Embiid ! 🎥 pic.twitter.com/A7DVtxUrpB

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Alors la nuit dernière a dû faire effet de décharge pour Joel. Une sorte de défouloir lui permettant, à la fois de montrer qu’il est toujours le Joel Embiid qu’on a connu et qu’il peut peser dans un match disputé au plus haut niveau d’intensité !

Et qu’est ce que ça fait du bien à Philadelphie quand il est comme ça. C’est simple, cette saison (saison régulière + Playoffs), lorsqu’Embiid est sur le terrain : c’est 25 victoires pour 15 défaites. En revanche, lorsqu’il est out, le bilan est négatif (22 victoires pour 25 défaites). La présence du MVP 2023 est donc toujours aussi indispensable pour Nick Nurse et ses hommes.

Joel Embiid après la victoire des Sixers à Boston au Game 5 :

« Je me sens plutôt confiant quant à mes chances de m’imposer en un contre un face à n’importe qui dans cette ligue, et je ne pense pas qu’on puisse me stopper. J’ai donc simplement profité des occasions qu’ils m’ont… pic.twitter.com/Ok2SAxaZHO

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Big Jo est soulagé d’être là, connaît sa valeur… et nous aussi ! Il faut maintenant croiser les doigts à Philly pour qu’il reste en bonne santé et que la ville de l’amour fraternel soit le lieu d’un mini exploit dans la nuit de jeudi à vendredi : aller chercher un Game 7 face à ces Celtics là. Car oui, personne ne misait un centime sur la franchise de Pennsylvanie avant le début de cette série, le sweep était même annoncé comme évident… alors un Game 7 aurait tout d’un exploit. Et puis, qui sait, sur un tel match tout est possible…

Une chose est sûre, rien ne peut arrêter Joel Embiid dans sa quête de rédemption. Il prouve chaque année qu’il ne faut pas l’enterrer trop tôt et qu’il donnera toujours tout pour aider son équipe… ça, c’est un leader !

On peut dire beaucoup de choses sur la carrière de Joel Embiid : le manque de succès collectif en Playoffs, les blessures…

Mais je pense que personne ne peut remettre en question sa résilience et sa capacité à surmonter les pépins pour tenter d’aider son équipe.

Talent… pic.twitter.com/HNkYNjuT8m

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