Les Sixers restent en vie, Joel Embiid énorme : on aura droit à un Game 6 face aux Celtics ! (97-113)

Au terme d’une rencontre en deux temps où l’on a d’abord cru que les Sixers n’allaient pas être capable de déjouer les pronostics, ces derniers s’offrent le frisson de l’espoir en s’imposant chez les Celtics, 97-113. Une fin de match mal gérée par Boston, qui doit désormais aller terminer la série (actuellement à 3-2) à Philadelphie.

Une entame de match royale au rebond pour Neemias Queta, puis un duo Jaylen Brown – Jayson Tatum en mode responsabilités, voilà comment se faire une avance confortable d’une grosse dizaine de points. Et quand on connaît cette équipe de Boston, capable d’être implacable lorsqu’elle prend les devants, on donne alors peu de la peau des Sixers, qui stagnent longtemps au même écart durant une grande partie du match.

Pire, quand Joel Embiid se blesse en milieu de 3e quart-temps suite à un contact avec Jaylen Brown, on ne donne alors plus très cher de la peau des hommes de Philadelphie. Le pivot est impérial, et dicte le jeu dans sa globalité. Le perdre alors que les Sixers sont enfin revenus réellement au contact est le plus catastrophique des scénarios. Surtout un soir où les Celtics se permettent de mener sans être vraiment dedans à 3-points (11/39).

Joel Embiid s’est fait mal sur cette action…pic.twitter.com/nODhQQHYCe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Pourtant, l’ex-MVP ne se démonte pas et après un passage au vestiaire, revient sur le terrain (sans doute blessé) pour terminer et remporter ce match. Une performance vintage pour la star, qui signe 33 points, 4 rebonds, 8 passes à 12/23 au tir et 9/10 aux lancers. Provocateur dans ses duels, il a dominé les débats.

JOEL EMBIID DREAM SHAKE ON QUETA. 33 POINTS.

HE’S COOKING. 🔥🔥 pic.twitter.com/drYUcqbmOf

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 29, 2026

Dans sa performance, il a notamment été suivi par Quentin Grimes, excellent en sortie de banc (18 points) et le duo Paul George (16 points) – Tyrese Maxey (25 points). Les Celtics paient leur manque de rythme sur la deuxième partie de rencontre, ainsi que l’adresse dégueulasse qui en a découlé. La frustration de Jayson Tatum en toute fin de partie raconte toute l’histoire de la soirée à Boston. La salle se vide dans un mélange curieux de silence pesant et de déception.

Il faudra ainsi aller jouer un Game 6 à Philly, dans la nuit de jeudi à vendredi… et cette série est de nouveau ouverte, avec une vraie possibilité de Game 7 ce weekend !

Score final : Celtics 97-113 Sixers

Boston avait les mains sur le volant avant de réaliser une horrible 2e mi-temps. 🥶

Panne d’adresse, de défense pendant que Joel Embiid est monté en régime et que Quentin Grimes s’est occupé des tirs clutchs.

Game 6 ce jeudi à Philly ! 👀 pic.twitter.com/XKXbnzsPKP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026