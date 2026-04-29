Les Knicks giflent les Hawks (126-97): domination défensive, rien à dire… 3-2 dans la série

Les Knicks ont remarquablement bien défendu, avec des éléments majeurs du groupe concernés et assez corrects dans l’aspect offensif du jeu. Un ensemble suffisant pour écraser des Hawks hagards dans ce Game 5 (126-97), et sont désormais à une victoire des demi-finales de Conférence (3-2) !

Les statistiques du match

Voilà, franchement on ne vous cache pas qu’en direct, ce match a franchement été nul à regarder. Les Hawks n’avaient pas les moyens de lutter face à des Knicks bien trop sérieux et ENFIN à leur niveau attendu en Playoffs. Merci à Jalen Brunson, remarquable avec 39 points à 15/23 au tir. Rendez-vous à Atlanta pour un Game 6 sous tension !

Les highlights des 39 points de Jalen Brunson face aux Hawks ! 🎥pic.twitter.com/hvn1Gf45Ho

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Puisque qu’on ne va pas forcément analyser les actions de chaque membre de la formation New Yorkaise et que les Hawks ne méritent pas qu’on parle de l’immonde diarrhée posée sur le parquet du Madison Square Garden, voici donc quelques desserts originaux personnellement testés à la maison ces derniers mois (il faut quand même écrire des mots pour le référencement de l’article, vous comprendrez). En espérant vous faire découvrir de nouvelles choses !

Key Lime Pie

Franchement, regarde droit dans les yeux beaucoup de desserts bien plus connus. Si vous vous aventurez dans la recette (qui est un poil longue car nécessite des temps de repos assez conséquents), vous trouverez sans doute un All-Dessert d’été First Team. Fraîche, pas spécialement acide car plutôt bien équilibrée, cette tarte originaire – comme son nom l’indique – des Keys en Floride, est un vrai bonheur lorsque le mercure est au plus haut. Le goût citron vert, mine de rien bien moins exploré que celui de son compère jaune en termes de desserts communs, surprendra assurément vos invités. On vous la demandera, alors voici la recette en vidéo.

Crème Catalane

On prend les éléments importants d’une crème brulée, et on y ajoute des notes d’orange et de cannelle. Une vraie différence qui la fait surpasser sa cousine, surtout à l’approche de l’été où les saveurs d’agrumes sont particulièrement appréciées. Là encore, on touche à un dessert un poil méconnu chez nous, mais ça vaut vraiment le coup de se laisser tenter. Si vous avez pu en goûter en Catalogne, vous savez déjà de quel genre de délice on parle. La recette en vidéo.

Mousse de maracuja

Contrairement à ce que son nom peut indiquer, il ne s’agit pas ici d’une mousse mais d’une crème au fruit de la passion. Une recette ultra-rapide (avec néanmoins deux à trois heures de conservation au frais avant consommation) qui sera un petit délice par fortes chaleurs. Fruit exotique, saveur d’été par excellence. Encore une fois, ça peut surprendre d’éventuels invités mais cette recette, pour votre information, ne mérite pas qu’on invite des gens pour la partager tellement elle est somptueuse. La recette en vidéo.