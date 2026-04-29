Les Spurs terminent Portland (114-95) : direction les demi-finales de l’Ouest !

Un match à sens unique pour finir la série, et voilà la première étape des Playoffs validée pour les Spurs ! La bande d’un Victor Wembanyama qui n’a pas forcé son talent (17 points, 14 rebonds, 6 contres) est officiellement qualifiée pour les demi-finales de Conférence Ouest, où San Antonio retrouvera les Wolves ou les Nuggets.

Les stats du match

Une rencontre à sens unique. Une rencontre dominée. Une rencontre merveilleusement gérée. Les Spurs ont fait leur boulot et terminé cette série de premier tour des Playoffs face aux Blazers comme des patrons. À aucun moment dans le match, les Blazers n’ont vraiment pu caresser l’espoir d’une victoire malgré un léger retour aux alentours des dix points d’écart à signaler en fin de match.

Le concours de dunks de Victor Wembanyama à l’échauffement….

C’EST N’IMPORTE QUOI ! 😭🤯 pic.twitter.com/aDqrCBvlSZ

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Cela sans pour autant compter sur un Victor Wembanyama impérial comme il a pu l’être à plusieurs reprises dans la série. L’Alien s’est « contenté » de, laissant ses coéquipiers découper tour à tour la défense des Blazers avec une impressionnante facilité. Mention spéciale au duo Dylan Harper – Stephon Castle, qui a eu une énorme réussite dès le début de partie pour placer les Blazers loin à la traîne. Julian Champagnie fait lui pleuvoir les 3-points comme si l’arceau était grand comme une piscine.

Le contre de Victor Wembanyama et le drive de Stephon Castle.

Trop, trop forts !pic.twitter.com/qD93iGj9T8

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Les Blazers sont donc dès le début en retard. Un retard qui incite Tiago Splitter à tenter des choses, notamment en donnant du temps de jeu à Sidy Cissoko, l’autre français de la série, qui réalise d’ailleurs un beau match (11 points, 4 rebonds, 4/6 au tir). Lorsque Portland a tenté le retour, De’Aaron Fox a répondu royalement avec 9 points d’affilée afin de remettre les Spurs à flot.

De’Aaron Fox, patron du money-time pour la deuxième fois consécutive ! 🦊 pic.twitter.com/srpOcQj4mu

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Les Spurs s’envolent donc pour les demi-finales de Conférence, une première depuis 2017. Pour une première expérience globale du groupe en Playoffs, le premier test est passé haut la main. Au prochain tour, les choses sérieuses commenceront vraiment. Ils croiseront les Nuggets ou les Wolves, deux équipes actuellement engluées dans une série qui pourrait durer jusqu’à la fin de semaine en cas de Game 7.

OH CE CONTRE DE DINGO DE VICTOR WEMBANYAMA !! 😱

(et la réaction hilarante du papa 😭).pic.twitter.com/SWGuY57ehb

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À San Antonio de tirer profit de ces jours de repos bonus pour préparer une série qui sera quoi qu’il arrive particulièrement exigeante au moins physiquement !