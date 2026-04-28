Brad Stevens (Celtics) élu Dirigeant de l’Année 2026 en NBA !

Le Président des opérations basket des Boston Celtics, Brad Stevens, vient de remporter le trophée de « Executive of the Year » pour la saison 2025-26. Il est récompensé pour son excellent travail à la tête des C’s dans cette saison qui s’annonçait plus que compliquée au départ. Il succède à Sam Presti et remporte ce classement pour la deuxième fois en 3 ans… la marque des plus grands !

🚨 Brad Stevens est élu Dirigeant de l’Année 2026 en NBA ! https://t.co/1tgYiG1FCj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Eh non, il n’y a pas que les joueurs qui sont récompensés en fin de saison régulière. Et à Boston, on a d’ailleurs plus de chances de remporter des distinctions via les têtes pensantes que par les joueurs cette année. En effet, même si Jaylen Brown figurera dans le classement final du MVP et que d’autres joueurs auraient pu prétendre à des récompenses (on pense notamment à Payton Pritchard, Derrick White…), les meilleures chances bostoniennes d’être mis à l’honneur cette année s’appellent Joe Mazzulla (pour le Coach de l’année) et… Brad Stevens !

L’ancien coach des Celtics, aujourd’hui Président des opérations basket et General Manager (GM), remporte donc le trophée de Dirigeant de l’Année pour la deuxième fois, après 2024 (saison qui les avait d’ailleurs emmenés jusqu’au titre… un signe ?).

Déjà récompensé en 2024, Brad Stevens a réussi à construire un groupe intelligent capable de s’adapter en l’absence de l’un de ses leaders.

Jaylen Brown a justifié son contrat en évoluant à un niveau de MVP… Neemias Queta aurait pu rêver du MIP… Derrick White termine 6è des…

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On le rappelle, cette saison, il a dû composer avec la blessure de Jayson Tatum… et alors que tout le monde pensait que les C’s allaient tanker, Brad Stevens (et Joe Mazzulla) ne l’ont pas entendu de cette oreille-là et ont mis les bouchées doubles pour construire un groupe solide et viable. Des contrats intelligents, des moves malins à la trade deadline, des paris pris sur les bons jeunes… bref, le starter pack d’un bon dirigeant en NBA !

Résultat : 56 victoires, la deuxième place de la conférence Est à la fin de la saison régulière et un statut de favori pour aller en Finales NBA. Chapeau l’artiste !

On parle souvent du parquet et de la performance des joueurs, mais il est aussi bon de souligner lorsqu’un dirigeant fait du bon travail… alors bravo Brad !