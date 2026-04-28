Trois nouveaux matchs de Playoffs NBA sont au programme ce mardi, dont deux qui pourraient être synonymes de fin de série. Les Celtics et les Spurs de Wembanyama tenteront de mettre fin aux espoirs de Philadelphie et Portland, tandis que les Knicks accueilleront les Hawks pour un Game 5 crucial.

THREE GAME 5s TONIGHT.

🍿 Hawks, Knicks battle for 3-2 lead

🍿 Celtics seek Round 2, Sixers seek Game 6

🍿 Spurs seek Round 2, Blazers seek Game 6

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— NBA (@NBA) April 28, 2026

Celtics – Sixers (1h)

Celtics mènent 3-1

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Celtics ont fait leur loi à Philadelphie, remportant les deux matchs – dont le deuxième 128-96 – pour prendre un avantage de 3-1 dans la série. Jayson Tatum est en pleine forme, Payton Pritchard reste sur une perf’ XXL (32 points en sortie de banc), et le collectif bostonien est en feu à 3-points. Le retour de Joel Embiid côté Sixers (26 points, 10 rebonds, 6 passes dans le Game 4) était censé donner un coup de boost à Philly, mais on a l’impression que cela a eu l’effet inverse. La série devrait logiquement se terminer ce soir à Boston.

Knicks – Hawks (2h)

2-2 dans la série

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Portés par un triple-double de Karl-Anthony Towns (20-10-10), les Knicks ont remis les pendules à l’heure lors du Game 4 à Atlanta. Prochain objectif pour New York : jouer deux matchs sérieux de suite. Car c’est un Game 5 crucial qui s’annonce ce soir au Madison Square Garden. Les Knicks ne peuvent pas se permettre d’être menés 3-2 avant d’aller jouer une sixième manche éliminatoire en terre hostile. Il y a des ambitions de titre à New York, le coach Mike Brown est déjà sous pression, alors il vaudrait mieux l’emporter pour éviter tout scénario catastrophe.

Spurs – Blazers (3h30)

Spurs mènent 3-1

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Les Spurs ont brisé les espoirs de Portland en deuxième mi-temps dimanche soir, boostés par le retour XXL de Victor Wembanyama. D’un potentiel 2-2 à la mi-temps du match, San Antonio a creusé l’écart pour se donner l’opportunité de mettre fin aux débats ce soir, devant leur public. Attention à l’excès de confiance, attention aussi à ne pas sous-estimer une équipe physique comme Portland qui joue sa survie, mais la bande de Wemby a toutes les clés pour décrocher sa qualif’ sans se donner des sueurs froides.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir