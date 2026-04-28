Fraîchement élu Rookie de l’Année, Cooper Flagg n’oublie pas ses débuts compliqués en NBA, tout particulièrement son premier match face aux Spurs de Victor Wembanyama.

Chaque rookie a son « Welcome to the NBA » moment. Un moment où il a compris qu’il était désormais dans la cour de grands, et qu’il y avait bien plus fort que lui sur le parquet.

Cooper Flagg, aussi bon et mature soit-il, ne fait pas exception à la règle. Voici ce qu’il a déclaré sur l’émission NBA Showtime.

« Mon Welcome to the NBA Moment ? C’est assez classique, mais je dirais mon premier match. Je ne me sentais pas trop à l’aise sur le terrain, et le fait de rencontrer Victor (Wembanyama), c’est une expérience unique. Il dunkait de tous les côtés, il lâchait des step-backs à 3-points. C’est clairement l’un de ces moments. »

Pendant que Flagg était limité à 10 points en 32 minutes, Wembanyama a massacré les Mavs lors du match d’ouverture, plantant 40 pions avec 15 rebonds et 3 contres. L’Alien avait réalisé une mixtape complète, donnant l’impression d’être un adulte au milieu des enfants. La première performance XXL d’une saison calibre MVP.

De son côté, Cooper Flagg a su rebondir après des débuts un peu compliqués sur le poste de meneur, réalisant une saison à 21 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes. De quoi ajouter son nom au palmarès des joueurs Rookie de l’Année, deux ans après un certain Victor Wembanyama.

Pour rappel, voici les highlights de Wemby lors de ce match.

Ce n’était que le Season Opener ! 😭pic.twitter.com/ZUBInmFpTN https://t.co/IUCMpCpvWH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026