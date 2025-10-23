Le 23 oct. 2025 à 07:01 par Nicolas Meichel

Victor Wembanyama a tout détruit sur son passage cette nuit, atomisant les Dallas Mavericks en envoyant 40 points, 15 rebonds et 3 contres en seulement 30 minutes. Si vous avez raté cette masterclass, pas de panique, on est là !

Vous êtes prêt à passer 3 minutes 30 dans un univers parallèle ? Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le bouton lecture et lancer la vidéo ci-dessous. Attention : âmes sensibles s’abstenir.

Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Numériquement comme visuellement, Victor Wembanyama a dominé tel un Alien débarquant sur Terre. Tout simplement flippant.