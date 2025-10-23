Hyper attendu pour son premier match de la saison, Victor Wembanyama a martyrisé les pauvres Mavericks cette nuit, impuissants face à la puissance de l’Alien. 40 points, 15 rebonds et 3 contres en 30 minutes, la planète basket est à genoux !

Cela faisait huit mois que Victor Wembanyama attendait ce moment : rejouer un match officiel en NBA, après l’épisode de sa thrombose veineuse ayant mis à sa campagne sophomore. Huit mois passés à récupérer, recharger la machine, et se préparer à 200% pour une Année 3 où Wemby a bien l’intension de tout casser.

Le résultat après le premier match ? Le voici.

VICTOR WEMBANYAMA A LANCÉ SA SAISON MONSTRE :

40 points

15 rebonds

3 contres

15/21 au tir

1/2 à trois points

0 ballon perdu

15 highlights irréels

… en 30 minutes 👽👽👽👽

La planète basket est à genoux !! 🙏 pic.twitter.com/5p4aQ9S8Wg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Cela ressemble fort à un STATEMENT, un avertissement pour le reste de la ligue : Victor Wembanyama est prêt à prendre la NBA d’assaut et défoncer tout ce qui se trouve sur son passage. Pas de chance pour Cooper Flagg et les Mavericks, c’est tombé sur eux cette nuit.

Outre les énormes statistiques de l’Alien, c’est vraiment le sentiment de domination et de facilité qui fait flipper tout le monde. On rappelle qu’en face, il y avait théoriquement l’un des meilleurs frontcourts de la NBA : Anthony Davis, Dereck Lively II, P.J. Washington… Wemby les a bouffés un par un.

Tout au long de la soirée, Victor était une véritable machine à highlights, avec des actions que lui seul – littéralement – est capable de réaliser sur cette pauvre planète.

Vous ne verrez rien de plus hallucinant sur Twitter aujourd’hui.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de la saison de Victor Wembanyama (40 points, 15 rebonds, 3 contres) 👽🇫🇷 pic.twitter.com/ZUBInmFXJl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Il va de soi qu’avec une performance stratosphérique comme celle-là, les Spurs ont défoncé les Mavs sur leur parquet. Score final 125-92, et donc un premier message envoyé au reste de la Conférence Ouest.

Ce qu’on vient de voir cette nuit, c’est peut-être le premier acte d’une saison historique de la part de Victor Wembanyama. Le Français est devenu le premier joueur NBA depuis 1978 à envoyer un match en 40-15-3 à plus de 70% de réussite au tir. Il a aussi battu le record de franchise chez les Spurs pour le nombre de points marqués en match d’ouverture, devant un certain George Gervin (39).

Monstrueux. Phénoménal. Paranormal.

Écoutez, je sais on est Français tout ça.

Et forcément on s’emballe + facilement.

Mais j’ai jamais vu une telle perf pour démarrer une saison NBA.

Des deux côtés du terrain.

Dans ce style de jeu.

Avec autant d’efficacité et de highlights.

Toute la NBA va parler de Wemby.

C’est…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025