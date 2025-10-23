WTF : les Clippers se font atomiser par… Utah (129-108)

En NBA aussi les faux départs existent, et cette nuit les Clippers nous en ont fait un beau dans l’Utah. Grosse défaite qui fait tâche, il va vite falloir nettoyer.

James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, Bogdan Bigdanovic ou Nicolas Batum, rejoints par Bradley Beal, Chris Paul, John Collins et Brook Lopez, le tout coaché par Tyronn Lue. Sur le papier une équipe qui vise le titre, ou alors on n’y connait rien, mais cette nuit pour leur premier match, les Clippers se sont salement pris les pieds dans le tapis.

43-19 après un quart-temps, 78-47 à la mi-temps, Walker Kessler qui passe pour Wilt Chamberlain en début de match… et des Clippers apathiques, endormis, qui avaient apparemment décidé de commencer véritablement leur saison vendredi soir face aux Suns…

Vous ne rêvez pas.

Pour leur 1er match de la saison, les Clippers se font fait tabasser de 21 points par le Jazz…!

Sachant qu’il y avait + de 30 points d’écart dans la rencontre. Domination totale de Utah à domicile.

Atrocité offerte par les Clippers en opening night. pic.twitter.com/5C4iCMYejM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Le Jazz, lui, n’en gagnera pas des dizaines cette saison alors ce match il l’a pris, et malgré un bilan qui s’annonce hoquetant on surveillera tout de même les rookies Ace Bailey et Walter Clayton Jr. ou les à peine plus confirmés Brice Sensabaugh et Keyonte George, bien partis pour jouer sans se poser de questions, à fond la caisse surtout face à des vieux.

Il n’y a évidemment pas péril en la demeure dans une saison qui compte 82 matchs, mais dans une Conférence Ouest toujours plus impitoyable, il ne faudra pas trop en laisser trainer en route. Et peut-être qu’un jour on se rendra compte que c’est Bradley Beal le problème. Nan pardon, ça c’était gratuit.