Première très grosse nuit NBA de la saison et, forcément, de la perf en veux-tu en voilà. Parmi elles ? Celle du rookie des Sixers VJ Edgecombe, qui n’aura eu besoin que de deux heures pour mettre tout le monde d’accord à Boston. Ça promet.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être des débuts fracassants de Michael Carter-Williams sous le maillot des Sixers en 2013, lui qui avait frôlé le quadruple-double dès son premier soir chez les adultes, et face au Heat de LeBron James et Dwyane Wade s’il vous plait. Cette nuit le rookie bahaméen VJ Edgecombe y est également allé de sa perf historique, le gamin s’est ainsi officiellement présenté au grand monde et les Sixers peuvent se féliciter d’avoir mis la main sur une pépite.

14 points dès le premier quart, dont un tomar terrible pour annoncer la couleur. Puis tout au long de la soirée, le très jeune arrière (20 ans) qu’on avait découvert lors du TQO en 2024 a envoyé un drôle de message aux fans des Sixers : chers amis vous avez un nouveau leader en ville. S/o aux 40 pions de Tyrese Maxey évidemment, intenable lors de cet opener face aux Celtics, mais dans un monde où le projet Joel Embiid bégaye (4 points à 1/9 cette nuit), on connait quelques dirigeants en Pennsylvanie qui doivent être rassurés…

VJ EDGECOMBE, 1ER MATCH HISTORIQUE EN NBA ⭐️⭐️⭐️

34 points

7 rebonds

3 passes

13/26 au tir

42 minutes

Record de points marqués dans un 1er quart pour un rookie depuis LeBron (14)

Record de points au 21eme siècle pour un 1er match en NBA (32)

UN MONSTRE !! pic.twitter.com/IuXZFkkIbH

Un gamin de 20 ans qui prend les responsabilités d’un vétéran et qui semble n’avoir peur de rien, une doublette Maxey – Edgecombe qui fait saliver, et voilà comment 48 minutes peuvent mettre un soleil immense sur un début de saison, avec en cerise sur le pancake pour les amateurs de stats une place sur un podium assez historique.

VJ Edgecombe of the @sixers scored 34 points tonight, the third most ever by a rookie in his NBA debut.

▪️ Wilt Chamberlain: 43 PTS in 1959

▪️ Frank Selvy: 35 PTS in 1954

▪️ VJ Edgecombe: 34 PTS in 2025

Edgecombe broke Allen Iverson’s 76ers record for points in a debut (30). pic.twitter.com/HXGkQOuzSQ

Du côté de Boston Jaylen Brown et Derrick White en ont collé 25 chacun et Neemias Queta a été solide dans la raquette, mais ce matin aux alentours du TD Garden c’est bien de ce jeune phénomène dont tout le monde parle. VJ Edgecombe, nouveau crack des Sixers, et peut-être de la NBA tout court.

VJ EDGECOMBE JUST HAD THE MOST POINTS IN AN NBA DEBUT SINCE WILT CHAMBERLAIN 🚨🚨🚨

34 for the #3 pick… 3rd highest-scoring debut ever in the @sixers win! pic.twitter.com/xwjvqMZcsH

