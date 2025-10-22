Après l’Opening Night qui a apporté son lot d’émotions, la NBA nous offre 12 matchs cette nuit pour véritablement lancer la nouvelle saison. On aura notamment les yeux sur le duel entre Victor Wembanyama et Cooper Flagg, ainsi que le gros duel à l’Est opposant Cleveland à New York. Envoyez le programme !

Le programme NBA du soir

1h : Knicks – Cavs

1h : Hornets – Nets

1h : Magic – Heat

1h30 : Hawks – Raptors

1h30 : Celtics – Sixers

2h : Bulls – Pistons

2h : Grizzlies – Pelicans

2h : Bucks – Wizards

3h : Jazz – Clippers

3h30 : Mavericks – Spurs

4h : Suns – Kings

4h : Blazers – Wolves

Les matchs à ne pas rater : Knicks – Cavs et Mavs – Spurs

New York et Cleveland sont considérés comme les deux grands favoris de la Conférence Est cette année. Les Knicks étaient aux portes des Finales NBA l’an dernier, tandis que les Cavaliers restent sur une saison régulière à 64 victoires. Un gros choc s’annonce donc au Madison Square Garden, malgré quelques absents de marque : Josh Hart, Mitchell Robinson et (probablement) Karl-Anthony Towns côté Knicks, Darius Garland et Max Strus côté Cavs.

Après cette rencontre à NY, on ira au Texas pour le derby opposant Dallas et San Antonio. Un derby entre deux équipes très ambitieuses, qui sera marqué par le duel entre l’Alien Victor Wembanyama et le 1er choix de la Draft 2025 Cooper Flagg. Tout simplement immanquable !

Logo de cara, no segundo dia da Temporada, simplesmente um COOPER FLAGG X VICTOR WEMBANYAMA! 🔥

O primeiro capítulo que promete ter MUITOS episódios! 🏀 pic.twitter.com/I48GC9E86F

— NBA Brasil (@NBABrasil) October 20, 2025

Les Français en lice

Zaccharie Risacher (Hawks – Raptors)

Nolan Traoré, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté (Hornets – Nets)

Noa Essengue (Bulls – Pistons)

Nico Batum (Jazz – Clippers)

Rudy Gobert, Joan Beringer, Rayan Rupert et Sidy Cissoko (Blazers – Wolves)

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mo Diawara (Knicks – Cavs)

Noah Penda (Magic – Heat)

Max Raynaud (Suns – Kings)

Victor Wembanyama (Mavs – Spurs)

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici