TrashTalk Award – demi-finales de Conférence 2026 : qui a parlé le plus fort ?

Le premier tour des Playoffs est officiellement terminé, et les joueurs s’en sont donné à cœur joie au niveau des punchlines en tous genres. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule de ce TrashTalk Award spécial premier tour des Playoffs ?

Lors de la dernière édition du TrashTalk Award, c’est la série entre Wolves et Nuggets qui a fait le plus de bruit.

Knicks – Sixers

Cette série, c’est aussi les retrouvailles entre les deux grands amis (lol) Joel Embiid et Karl-Anthony Towns, et c’est ce dernier qui a pris le meilleur dans cette demi-finale. Pas de grosse joute à signaler entre les deux pivots, mais plusieurs déclarations tapageuses du pivot champion olympique en 2024, notamment sur l’arbitrage et Jalen Brunson.

Un journaliste a demandé à Embiid si les fautes provoquées par les 76’ers en 1 ère MT ont joué en leur faveur.

Il coupe:

« Je sais pas, faut demander à Jalen Brunson, j’ai pas été autant à la ligne que je le voulais ».

pic.twitter.com/qWcM6U7sXc

— KnicksVerse France (8-2) (@KnicksVerseFr) May 5, 2026

Kelly Oubre Jr. s’est aussi laissé aller à une petite vanne sur le meneur des Knicks, pensant connaître la raison pour laquelle il est difficile à défendre.

Kelly Oubre sur la difficulté de défendre Jalen Brunson :

« Il a une grosse tête. C’est vraiment difficile de le défendre quand il balance sa tête comme ça. Mais c’est un grand joueur. »

Vivement le Game 2 😭😭pic.twitter.com/AaGYD3RvlY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

Vu les performances qu’a lâché JB sur cette demi-finale, possible que la grosse caboche de ce dernier ait pas mal gêné les défenseurs des Sixers, qui n’ont jamais su arrêter le meneur gaucher. En fin de série, c’est Jeremy Sochan qui s’est distingué en allant chambrer VJ Edgecombe après l’élimination de Philly. Et juste avant, les fans des Knicks ont sorti des images de Jojo qui se fait escalader par Mitchell Robinson. Le sweep et les vannes contre eux, le calice jusqu’à la lie pour Philadelphie, qui n’a jamais vraiment évolué à domicile lors de cette série.

Oh, j’avais pas vu. Il y a eu dispute entre Jeremy Sochan et V.J. Edgecombe après le coup de sifflet final ! 👀pic.twitter.com/w5QR4txLzC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Note en trashtalking : 27/20. pic.twitter.com/TWwUwXlBEZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Knicks fans in Philly for Game 4. 🤯

This is what it sounds like every time New York scores. pic.twitter.com/6l90FvcQxu

— New York Post Sports (@nypostsports) May 10, 2026

Pistons – Cavaliers

Série plutôt calme, pas de réelles punchlines à déplorer entre ces deux équipes, alors on va plutôt poster l’arme de destruction massive que possède désormais Donovan Mitchell sur Tobias Harris.

Donovan Mitchell injured Tobias Harris with a CROSSOVER 😭 pic.twitter.com/dpRApHIx5m

— NBACentel (@TheNBACentel) May 7, 2026

Oui, vous avez bien vu, Tobias Harris s’est bel et bien tenu la hanche au sol après avoir été crossé par Spida. Nul doute que l’arrière des Cavs saura lui ressortir à bon escient si besoin.

Spurs – Wolves

A San Antonio, la créativité a encore été au centre du trashtalking au moment de commencer cette série face aux Timberwolves. En effet, on a pu voir dans les tribunes de Fort Alamo, une pancarte de la marque « Raid », le célèbre insecticide, en référence au surnom « Ant-Man » d’Anthony Edwards, ce qui a même fait rire ce dernier.

Mdr un fan des Spurs est venu à la salle avec une pancarte « RAID » (le produit anti insecte) pour chambrer Anthony Edwards (Ant-Man).

Note en trashtalking : 17/20.

Même Anti valide. 😂😂pic.twitter.com/zixXESGM6F pic.twitter.com/Gtc81qHtBf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2026

Sinon, on a aussi eu Jaden McDaniels qui a essayé de mettre un gnon à Stephon Castle, le voici désormais du mauvais côté de la barrière.

Jaden McDaniels s’est attaqué à Stephon Castle ! 😱 pic.twitter.com/l9ZxqpNGyy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Thunder – Lakers

Pour cette série, le trashtalking ne vient même pas des joueurs mais directement des tribunes. En effet, Dillon Brooks a fait une « 50 Cent » pour assister à l’élimination de son meilleur ennemi LeBron James. Tout sourire au premier rang et à Cancun depuis déjà plusieurs semaines, l’arrière des Suns a sorti ses bijoux et ses grillz pour avoir le sourire le plus scintillant au moment de l’élimination du Chosen One.

Dillon Brooks est à Los Angeles pour voir les Lakers jouer leur survie.

L’ANTAGONISTE ULTIME 💀😭pic.twitter.com/oBxrjA6xs2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026