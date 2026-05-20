Les demi-finales de Conférence ont pris fin ce dimanche, et on connait maintenant le dernier carré de ces Playoffs. C’est l’heure de découvrir les notes des joueurs, alors, qui sont les bons et mauvais élèves ?

Paolo Banchero (10) : il n’a pas raté un seul tir des demi-finales. Ok il n’en a pas tenté non plus mais ça vaut forcément un 10/10, et pas la peine d’insulter cette fois ci.

Jalen Duren (2) : si Prison Break était tourné aujourd’hui, il serait le neuvième évadé de Fox River. Une cavale qui dure déjà depuis des semaines alors qu’il n’a pas encore réalisé le casse du siècle auprès de la banque (et il ne le réalisera peut-être pas).

Le management de Detroit quand l’agent de Jalen Duren va demander un contrat max cet été pic.twitter.com/pKdc86NgJw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Cade Cunningham (6,5) : il a fait ce qu’il a pu, mais sa baisse de forme sur la fin de série a fait du mal aux Pistons. Il n’a pas été nul mais aurait pu (et dû) faire encore mieux pour voir plus loin. Ça c’est de l’analyse n’est-ce pas ?

Jarrett Allen (7,5) : par le passé, les lumières étaient trop vives, on peut dire que Jarrett Allen a sorti ses lunettes de soleil pour contrer ça. Irrésistible quand les matchs décisifs sont arrivés, le pivot à l’afro a peut-être juste un bon ophtalmo, au contraire de son vis-à-vis à Detroit, qui a regardé une éclipse pendant 15 minutes sans protection des mirettes.

James Harden (5,5) : vous connaissiez les pâtes carbonara italiennes ou la poutine canadienne, vous connaissez désormais très bien le colombin en Game 7 de James Harden. Toutefois, il ne doit pas faire oublier le reste de la série, globalement très solide, du Barbu qui va retrouver les Finales de Conf pour la première fois depuis 2018. L’ex qui envoie un message « tu fais quoi ? » à 3h du matin en espérant aller plus loin.

Donovan Mitchell (6,5) : ses Playoffs restent irréguliers globalement mais Dono a répondu présent au meilleur des moments. Les Pistons étaient à court de Baygon pour empêcher Spida de leur mettre la misère sur le Game 7, et sur le reste de la série aussi d’ailleurs.

Jalen Brunson (8) : Kelly Oubre a déclaré avoir eu du mal à défendre sur Jalen Brunson car il a une grosse tête. Peut-être que JB est une figurine Pop’s finalement. Ou peut-être aussi que KOJ se cherche des excuses tout simplement. En tout cas, Brunson a été étincelant et va désormais viser les Finales NBA avec ses Knicks.

Jalen Brunson’s head too big for his shades 😭 pic.twitter.com/QPtTUGItVJ

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 14, 2026

Karl-Anthony Towns (7) : fer de lance dans cette série pour New York, il a pris sa revanche sur Embiid après tant d’années de martyrisation. Le petit que t’as hagar il reviendra un jour. Petit chaton est devenu grand.

Joel Embiid (6) : cabossé de partout, Jojo a tout fait pour tenir sa place mais a subi la loi de Karl-Anthony Towns, il s’est démené comme un beau diable mais le roi de la jungle est bien un KAT.

Ajay Mitchell (8,5) : le plat pays peut être fier de son digne représentant sur ces Playoffs. Même si SGA n’a jamais forcé, il est possiblement le meilleur joueur d’OKC sur cette demi-finale, c’est lui. Dans quelques semaines, il va pouvoir fêter son titre NBA et de MVP des Finales aux Ardentes, à 10 minutes d’Ans, sa ville natale.

Ajay Mitchell second-round scoring OTD pic.twitter.com/EWRwB4EcPe

— Brett Usher (@UsherNBA) May 12, 2026

Shai Gilgeous-Alexander (7) : réveillez le quand les choses sérieuses commencent. Là il s’emmerde autant qu’un végétarien au Buffalo Grill.

LeBron James (6) : du haut de ses 41 ans, il a tout donné mais s’est retrouvé trop seul, comme plusieurs fois dans sa carrière, et doit malheureusement encaisser un coup de balai. Mais faire tout ça alors qu’il a l’âge de signer ses messages Facebook ou de mettre une police taille 24 sur son téléphone, c’est très fort.

Deandre Ayton (2,5) : le fait qu’il se pavane avec une chaîne en diamants avec le surnom autoproclamé « DominAyton » incrusté dessus, malgré une production numérique si famélique a quelque chose de réellement irritant. C’est lui le type qui vient aux déménagements pour les bières et le barbecue à la fin. Accessoirement auteur de l’égo-trip le plus unilatéral de l’histoire.

Dillon Brooks (7,5) : déjà à Cancun depuis qu’il a subi la loi du Thunder, Dillon Brooks est venu assister à l’élimination des Lakers et de LeBron James au premier rang, sans jamais arrêter de se marrer. Le Canadien joue aux antagonistes et l’a fait d’une façont dont seuls les plus de 10 peuvent se permettre.

Nah man Dillon Brooks a REAL VILLAIN

Bro showed up to Game 4 just to hatewatch LeBron I’M IN TEARS 😂😂😂 pic.twitter.com/noAnFRa7pS

— Hater Report (@HaterReport) May 12, 2026

Victor Wembanyama (7) : il a eu chaud après avoir évité la suspension quand son coude est venu chatouiller la glotte de Naz Reid. Revenu tel la grippe en hiver, un Doliprane n’aurait pas suffi pour faire passer la fièvre Wemby aux Timberwolves.

Julius Randle (3) : il a réussi à chier par terre lors de chaque match contre les Spurs. Julius Randle est un clébard qui voulait faire son territoire partout, mais qui a semblé oublier quels territoires il possédait déjà.

Jaden McDaniels (4,5) : un premier tour génial, une demi-finale beaucoup plus quelconque. Un véritable candidat à la présidentielle.

Bonus Loterie de la Draft

Indiana Pacers (0) : aucun choix de draft puisque le leur a été convoyé aux Clippers dans un terrible coup de malchance. Il faut dire qu’envoyer Mathurin .+ 2 premiers tours pour Zubac ne pouvait pas rester impuni. A Indianapolis, ça ne fait pas Zubac Cafew.

Brooklyn Nets (3) : imagine t’es fan des Nets ET du FC Nantes, nan on rigole, mais imagine quand même.

NANTES EN LIGUE 2 ET LES NETS HORS DU TOP 4… pic.twitter.com/btFJ5DqLm7

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) May 10, 2026

Sacramento Kings (2) : ils ont chuté en 7e position de la draft, et vu l’historique des Violets dans l’exercice, est-ce vraiment une si mauvaise chose ?

Chicago Bulls (8) : ils ont grimpé au classement pour avoir le 4e choix, en plus du 15e des Blazers. 2 choix dans le top 15 donc autant d’opportunités de réaliser 2 choix de merde en juin prochain.

Wizards (10) : le gros lot a été remporté par John Wall qui a porté chance aux Sorciers, qui pourraient bien vite se remettre à la magie noire la saison prochaine. Un monosourcil et une calvitie en plus, qu’est-ce qui peut bien mal se passer à part un séjour en Turquie ?

Jazz (8) : toujours pas de first pick mais tout de même une belle opportunité de rajouter une jolie cerise sur un gros gâteau de reconstruction. Les restes de nourriture pour la « poubelle de table » de la NBA.

Et vous, quelles notes donneriez-vous à quels joueurs ?